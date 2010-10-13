Янукович подписал законы, согласовывающие полномочия Кабмина с Конституцией-1996

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины" и закон "О Кабинете министров Украины".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Конституционный Суд Украины отменил изменения в Конституцию, внесенные ВР 8 декабря 2004 (так называемую "политреформу") и возобновил действие Конституции Украины в редакции от 28 июня 1996 года.

Также КС обязал органы государственной власти безотлагательно привести нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией 1996 года.

7 октября, Верховная Рада приняла новый закон "О Кабинете министров Украины". Во время этого же голосования был принят и другой закон - «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины».

Правительственный законопроект о Кабинете министров по решению временной специальной комиссии ВР, которую возглавляет коммунист Адам Мартынюк, был разделен на два законопроекта, которые и были приняты в целом.