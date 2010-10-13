ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кому разрешили купить «Укртелеком», в котором пишет - вчера Кабмин назвал дату и стартовую цену продажи «Укртелекома». Условия конкурса выписаны так, что основными претендентами на его покупку являются «СКМ» Рината Ахметова, российские «Альфа-групп» и АФК «Система»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/kto-kupit-ukrtelekom-146137/

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Также «Дело» публикует материал «Сентябрь - самый результативный месяц для автодилеров», в котором пишет - сентябрь стал самым результативным месяцем для украинских автотрейдеров с начала года. По данным ассоциации «Укравтопром», в первый месяц осени в Украине было продано 16,65 тыс. новых легковых автомобилей…

http://delo.ua/biznes/kompanii/sentjabr---samyj-mesjac-dlja-avtodilerov-146132/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Экология не чувствует себя льготно», в котором пишет – в Украине отсутствуют экономические стимулы для снижения вредных выбросов промышленными предприятиями. Их количество за последние годы снижалось только благодаря спаду производства, вызванному экономическим кризисом. Но уже с начала этого года предприятия стали наращивать объемы загрязнения. Части бизнеса легче платить штрафы, чем развивать экологические программы. Исключение составляют компании, готовые терпеть убытки ради будущих выгод, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1521528

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кубометрическое уравнение», в котором пишет – украинская власть решила помочь "Нафтогазу" минимизировать потери от возврата 11 млрд кубометров газа трейдеру RosUkrEnergo. В Хозяйственный суд Киева поступил иск Генпрокуратуры к "Газпрому" и "Нафтогазу" о незаконности договоров от 20 января 2009 года о перепродаже этого объема газа. В случае поддержки судом истца RosUkrEnergo получит обратно от НАК 11 млрд кубометров газа и должна будет вернуть "Газпрому" $1,7 млрд. В то же время "Газпром" окажется должен "Нафтогазу" те же $1,7 млрд, уплаченные за транзит…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1521515

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«Коммерсант-Украина» в материале «Банк «Надра» платит откупные» пишет – затягивание рекапитализации банка "Надра" вынудило его временного администратора попросить кредиторов пересмотреть условия договора о реструктуризации евробондов. Если держатели облигаций до 22 октября согласятся с переносом рекапитализации на конец IV квартала, они получат 0,2% от номинальной стоимости бумаг. Эксперты уверены, что кредиторы согласятся с предложением банка от безысходности, хотя считают сумму возмещения за технический дефолт смешной…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1521541

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Издание «Экономические известия» в публикации «Янукович готовит продажу трубы» пишет - Министерство топлива и энергетики инициирует изменения в закон о трубопроводном транспорте, которые, с одной стороны, повысят для иностранных инвесторов привлекательность проектов по модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), а с другой — помогут «Газпрому» получить над ней контроль…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/yanukovich-gotovit-prodazhu-truby

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Копите деньги на еду» пишет – мировая экономика находится в начале цикла повышения цен на товары, а в ближайшие пять лет инфляция в Украине не будет ниже 10% годовых. Примерно так выглядят перспективы для украинских продуктовых рынков на ближайшую пятилетку. Цены на продовольствие будут расти, а качество снижаться…

http://eizvestia.com/markets/full/kopite-dengi-na-edu

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«Газета по-киевски» в публикации «Горе как прекрасный повод» пишет - катастрофа в Днепропетровской области вызвала повышенную активность власти, которая бросилась демонстрировать свою заботу о людях. Так поступает любая власть, не только нынешняя и не только у нас…

http://mycityua.com/articles/column/2010/10/13/015548.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Отопление включили – свет пропал» пишет - с началом отопительного сезона в домах киевлян стало чаще пропадать электричество – иногда люди сидят без света по несколько дней…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/13/015300.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Чиновники экономят на машинах, но наряды не сменили» пишет - две недели назад Кабмин принял постановление, которым ввел режим экономии средств, выделенных на содержание органов власти. Министерствам и ведомствам предписывалось прекратить закупать до 2012 года за бюджетные средства автомобили, мебель, мобильные телефоны, ноутбуки и проводить ремонт кабинетов. В итоге - МВД вместо «Лексусов» теперь покупает ВАЗы, а в Кабмине за внешний вид не наказывают…

http://www.segodnya.ua/news/14183018.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Очевидец ДТП в Марганце: Из разбитого автобуса текла на щебень кровь, доносились стоны» пишет - диспетчер, дежуривший на переезде, говорит, что запрещающий сигнал горел, но когда поезд приближался, автобус вдруг выехал на рельсы и заглох…

http://www.segodnya.ua/news/14183034.html

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Cайт «УНИАН-экономика» в публикации «Генпрокуратура против АрселорМиттал - антагонизм невыясненной этимологии» пишет - Генпрокуратура отозвала иск в отношении купли/продажи «Криворожстали», несмотря на то, что ресурсы для победы были задействованы нешуточные. А результат один - и без того не очень высокой инвестпривлекательности Украины нанесен тяжелейший удар…

https://economics.unian.net/rus/detail/62813

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Топ-10 самых дорогих квартир и коттеджей Киева» подает рейтинг самой дорогой недвижимости столицы, выставленной на продажу в сентября…

https://economics.unian.net/rus/detail/62791

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Молоко продолжит дорожать?» пишет - в сентябре резко выросли цены на молочные продукты. Одни эксперты говорят, что стоимость почти приблизилась к максимуму, поэтому, по крайней мере, в ближайшие месяцы больше повышаться не будет. Другие прогнозируют, что молочные продукты и дальше будут дорожать приблизительно на 5% ежемесячно. Причин этому несколько...

https://economics.unian.net/rus/detail/62742

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Жетон за 1000 руб.» пишет – в России переименование милиции в полицию потребует 2,2 млрд руб., а не 60-90 млрд, посчитали в МВД…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247577/zheton_za_1000_rub

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Также «Ведомости» в публикации «Google соберет мировые цены» пишут – Google разрабатывает собственный индекс потребительских цен - на основе данных сайтов интернет-магазинов. Но вряд ли Google Price Index (GPI) станет альтернативным показателем инфляции…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247594/google_soberet_mirovye_ceny

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Издание «Известия» в публикации «Гадание на Соросе» пишет – Китай не вынесет бремени мирового лидера, считает Джордж Сорос. Поднебесная ввяжется в войну валют, спровоцирует обвал мировой экономики, так что вторая волна кризиса произойдет уже в следующем году, делает он прогноз на страницах влиятельной газеты Financial Times. Верить Соросу нельзя, он не пророчит, а подталкивает биржи к тем или иным шагам, а потом извлекает прибыль для себя, напоминают эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147222/

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Также издание «Известия» в публикации «Леди номер один» пишет о леди N 1, которой, несомненно, является Маргарет Тэтчер…

http://www.izvestia.ru/comment/article3147221/

(УНИАН)