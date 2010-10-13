Пограничники Великобритании проведут двухдневную забастовку

Около 2,5 тыс сотрудников пограничных сил Великобритании, входящих в состав Пограничного агентства Соединенного Королевства, примут участие в начинающейся сегодня двухдневной забастовке. Участники акции, организованной профсоюзом работников государственных и коммерческих служб, протестуют против планов изменения их рабочих графиков и введения новых условий труда, предполагающих сокращение рабочих мест, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Забастовка, как было заявлено, может создать серьезные проблемы для всех морских и воздушных портов страны, где пассажирам требуется прохождение паспортного контроля.

По мнению инициаторов забастовки, Пограничное агентство намерено лишить служащих возможности работать по гибкому графику, позволяющему постоянно менять место работы сотрудников, что, по их мнению, обеспечивает круглосуточное "покрытие" всех "паспортных ворот" в течение 365 дней. Организаторы акции также заявили, что с помощью новых мер Пограничное агентство собирается ослабить паспортный контроль за гражданами стран ЕС, что может негативно сказаться на безопасности страны.

"Вместо экономии средств реализация этих планов приведет лишь к увеличению расходов, если, конечно, агентство не предполагает сокращения рабочих мест, что, по нашему мнению, оно и собирается сделать", - заявил генеральный секретарь профсоюза работников государственных и коммерческих служб Марк Серуотка.

В Пограничном агентстве заявили, что инициаторы забастовки просто протестуют против модернизации и повышения эффективности работы системы паспортного контроля, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы надеемся на то, что большая часть наших возможностей и служб будет по-прежнему открыта для обслуживания пассажиров и бизнеса, - сказала исполнительный директор Пограничного агентства Лин Хоумер. - Мы предпримем максимум усилий для сведения к минимуму возможных задержек, связанных с забастовкой".