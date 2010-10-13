Главное за 13 октября (день)

Новости дня

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Главными новостями первой половины дня стали сообщения о вступлении в силу закона о Кабинете министров, подача Генпрокуратурой иска к Нафтогазу по газу РосУкрЭнерго, объявлен конкурс по Укртелекому...

Соцполитика

В Украине уровень неформальной занятости достигает 60%

В Украине уровень неформальной занятости, по разным оценкам, составляет от 30% до 60%.

Такие оценки разных экспертов озвучил национальный координатор Международной организации труда (МОТ) Василий КОСТРИЦА сегодня в ходе «круглого стола».

По его словам, в мире данный показатель достигает 80%.

По данным заместителя министра труда и социальной политики Вячеслава КОЛОМИЙЦА, в Украине более 1,3 млн. граждан работают в условиях, которые не отвечают санитарно-техническим нормам, среди них около 300 тыс. – женщины.

Как отметил замминистра, предусмотренные компенсации за работу в тяжелых условиях сегодня не решают проблемы оздоровления граждан. «Те компенсационные механизмы, которые сегодня есть, относительно работы во вредных условиях в виде ежегодного дополнительного отпуска, сокращения рабочей недели, льготного пенсионного обеспечения, получения бесплатного лечения, питания… не решают проблему по сути и являются большим грузом для страны», – отметил В.КОЛОМИЕЦ.

Экономика

Азаров надеется, что Налоговый кодекс будет принят в первой декаде ноября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Налоговый кодекс Украины будет принят Верховной Радой не позднее первой декады ноября.

Об этом он заявил сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Мы думаем, что в октябре, может быть, максимум в первой декаде ноября, Налоговый кодекс будет окончательно принят», - сказал Н.АЗАРОВ и ознакомил участников конференции с основными нормами разработанного украинским правительством документа.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины, внесенный Кабинетом министров, был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.

Новый закон о Кабинете министров вступил в силу

Закон о “Кабинете министров Украины” и закон, которым вносятся изменения в 32 закона для их приведения в соответствие с решением Конституционного Суда об отмене политической реформы 2004 года вступили в силу.

Законы сегодня обнародованы в газете “Голос Украины” №191.

Законы, принятые Верховной Радой 7 октября, были вчера подписаны Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Новая редакция закона о Кабмине предусматривает, что правительство является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Кабинет министров ответственен перед Президентом Украины и подконтролен и подотчетен Верховной Раде в пределах, предусмотренных в статьях 85, 87 Конституции Украины.

Кабмин в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, этим законом, другими законами Украины, а также актами Президента Украины.

В состав Кабмина входят премьер-министр, первый вице-премьер-министр, три вице-премьер-министра и министры Украины. Должностной состав (количество и перечень должностей) новосформованого Кабинета министров определяется Президентом Украины по представлению премьер-министра одновременно с назначением персонального состава Кабмина. Должности членов Кабинета министров относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Членами Кабинета министров могут быть граждане Украины, которые имеют право голоса, высшее образование и владеют государственным языком. Не могут быть назначены на должности членов Кабинета министров лица, которые имеют судимость, не погашенную и не снятую в установленном законом порядке.

Премьер-министр назначается на должность Президентом Украины по согласию более половины от конституционного состава Верховной Рады. Президент Украины после принятия решения об отставке Кабинета министров или о прекращении полномочий премьера вносит в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на назначение на должность премьер-министра.

При формировании нового состава Кабинета министров новоназначенный премьер-министр вносит Президенту представления о назначении членов Кабмина в соответствии с требованиями Конституции Украины и данного закона. Решение о назначении членов Кабмина может приниматься как списком, так и по отдельным должностям членов Кабинета министров.

Программа деятельности Кабинета министров базируется на предвыборной программе Президента Украины и подается в Верховную Раду премьер-министром.

Законом предусмотрено, что Кабинет министров слагает полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. Заявление о сложении полномочий Кабмина подается премьер-министром или лицом, исполняющим его полномочия, новоизбранному Президенту Украины в день вступления того на свой пост.

Отставку Кабинета министров принимает Президент Украины. Отставка Кабмина наступает в результате принятия Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету Министров; принятия Президентом Украины решения об отставке Кабинета министров; отставки премьер-министра или его смерти.

Предусмотрено, что Верховная Рада по предложению не менее одной трети народных депутатов ее конституционного состава может рассмотреть вопрос об ответственности Кабмина и принять резолюцию недоверия. Резолюция недоверия считается принятой, если за это проголосовало большинство конституционного состава Верховной Рады Украины. Вопрос об ответственности Кабинета министров не может рассматриваться Верховной Радой больше, чем один раз в течение очередной сессии, а также в течение года после одобрения Программы деятельности Кабинета министров.

Кабинет министров направляет и координирует деятельность Совета министров Автономной Республики Крым относительно выполнения Конституции и законов Украины.

Кабинет министров рассматривает вопросы: согласования кандидатур заместителей председателей областных государственных администраций.

Кабинет министров Украины одновременно с отчетом о выполнении государственного бюджета Украины за истекший год подает Верховной Раде отчеты о ходе выполнения общегосударственных программ.

В дни пленарных заседаний Верховной Рады еженедельно отводится час для вопросов членам Кабинета министров, в котором принимает участие весь состав правительства.

Законом о внесении изменения в 32 закона для приведения их в соответствие с решением КС предусмотрено, что заместитель министра внутренних дел Украины – начальник Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым назначается на должность по представлению премьер-министра и увольняется с должности Президентом Украины. Генеральный прокурор назначается на должность при согласии Верховной Рады и увольняется с должности Президентом Украины.

Служба безопасности Украины подчинена Президенту Украины. Председатель Службы безопасности Украины назначается на должность и увольняется с должности Президентом. Председатель СБУ имеет заместителей, которые назначаются на должности по его представлению и увольняются с должностей Президентом Украины. Также предусмотрены и другие изменения.

Нефть. Газ

ГПУ подала иск к "Нафтогазу” по газу РосУкрЭнерго

Генеральная прокуратура предъявила иск о признании недействительными договоров купли-продажи природного газа от 20 января 2009 года между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

По сообщению Генпрокуратуры, 20 января 2009 года НАК "Нафтогаз Украины" заключила с ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" договор уступки права требования. По этому договору НАК "Нафтогаз Украины" получила право требования на взыскание задолженности с RosUkrEnergo по обязательствам перед ОАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт" в денежных средствах на сумму 1,7 млрд. дол.

Однако для завладения 11 млрд. куб. м газа, принадлежавшего RosUkrEnergo, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 21 января 2009 года дала незаконное поручение министру топлива и энергетики Украины и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" о приеме этого газа на баланс компании, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На основании вышеупомянутых договора и поручения НАК "Нафтогаз Украины" неправомерно оформила право собственности на 11 млрд. куб. м природного газа, принадлежавшего RosUkrEnergo.

Для придания видимости законности этой сделки НАК "Нафтогаз Украины" 20 января 2009 года заключила с ОАО "Газпром" договоры купли-продажи этого же газа. По этим договорам НАК "Нафтогаз Украины" продал и в этот же день купил у ОАО "Газпром" указанный природный газ за ту же цену.

При этом природный газ фактически не передавался, и продолжал оставаться в подземных хранилищах Украины.

Таким образом, указанные договоры купли-продажи не были направлены на наступление реальных правовых последствий, носили фиктивный характер и заключались лишь с целью незаконного приобретения НАК "Нафтогаз Украины" права на отмеченный газ и его последующего растаможивания в Украине.

Ввиду изложенного, Генеральная прокуратура Украины 15 сентября 2010 года направила в Хозяйственный суд г. Киева иск о признании указанных договоров купли-продажи природного газа недействительными в связи с их фиктивностью.

Данный иск подан в интересах государства в лице Кабинета министров Украины и Министерства топлива и энергетики Украины к НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром".

Как сообщили в ГПУ, рассмотрение дела назначено на 21 октября текущего года.

Кроме того, Генеральная прокуратура Украины 10 октября подала в окружной административный суд г. Киева иск о признании противоправным и отмене упомянутого поручения экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Рассмотрение дела назначено на 20 октября.

Приватизация

Фонд госимущества объявил конкурс по продаже «Укртелекома»

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ (номер от 13 октября т.г.).

Начальная цена пакета госакций "Укртелекома" составляет 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Инвестор «Укртелекома» должен будет выполнить условия кредитного договора от 8 августа 2005 г. и дополнительного соглашения к нему между Обществом и банками-нерезидентами, в частности, относительно обеспечения погашения и обслуживания кредита (500 млн. дол. – УНИАН) в соответствии с договором.

Покупателя «Укртелекома» также обязали оплатить в течение трех месяцев со дня перехода права собственности на пакет акций дивиденды, начисленные по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2007 году, в сумме около 74 млн. грн.

Как отмечается в объявлении конкурса, к участию в нем не допускаются компании, размер дохода (выручки) от реализации продукции которых на территории Украины за последний финансовый год (включая налог на добавленную стоимость и другие налоги и сборы) превышает 25% общей суммы таких доходов в Украине, определенных Государственным комитетом статистики.

Предпринимательство

Депутаты предлагают сократить в 1,5-2 раза сроки проверок для среднего и малого бизнеса

Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает внести изменения в проект Налогового кодекса и сократить в 1,5-2 раза сроки проведения проверок для среднего и малого бизнеса.

Соответствующее решение было принято 12 октября на заседании рабочей группы по доработке проекта НК, сообщили УНИАН в комитете Верховной Рады.

«Мы предложили для крупных налогоплательщиков, определение которых будет приведено в кодексе, оставить действующие на сегодня сроки проверок. Тогда как для всех остальных налогоплательщиков сократить такие сроки в 1,5-2 раза», - отметил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК.

Кроме того, он сообщил, что нормы Налогового кодекса относительно проверок будут усовершенствованы ко второму чтению в ВР. «На сегодня законодательно установлена избыточная и достаточно обременительная для плательщика система таких проверок: документальные и недокументальные, выездные, невыездные, плановые и внеплановые, камеральные, контрольные и тому подобное. Мы будем рекомендовать систематизировать виды проверок, определить исчерпывающий перечень оснований для их назначения и порядок оформления результатов непосредственно в кодексе», - отметил он.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.

Транспорт

Украина планирует в 2011 г. договориться о совместном воздушном пространстве с ЕС

Украина планирует в 2011 году подписать соглашение о совместном воздушном пространстве с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту» министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

«Готовимся в следующем году к подписанию с ЕС договора о совместном воздушном пространстве», - сказал министр.

При этом он не сообщил других деталей.

Украина и ЕС ведут переговоры об этом соглашении уже более 5 лет.