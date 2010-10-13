С приходом к власти Януковича внешняя политика Украины стала предсказуемой - Азаров

С приходом к власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА внешняя политика Украины стала предсказуемой и своих соседей страна перестала делить на «плохих» и «хороших».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Для нас нет плохих и нет хороших соседей. Мы одинаково заинтересованы в дружественных отношениях и с Россией, например, и с Польшей, которая является нашим западным партнером и нашим соседом давним, с которым у нас давние исторические связи и традиции», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим он отметил, что Россия является нашим крупнейшим торговым партнером, и с приходом к власти В.ЯНУКОВИЧА были сняты проблемные вопросы в отношениях с РФ.

«Первое, что мы сделали, это убрали наносы непонимания, вражды, конфликтов и поработали над тем, чтобы создать доверительную атмосферу между руководством наших стран», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что нет оснований считать украинскую власть пророссийской исходя из частых встреч руководства стран. Он привел данные о том, что федеральный канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ за последний год встречалась с российским руководством 16 раз, в то время как Президент и премьер-министр Украины встречались с руководством России 8 раз.

«То есть, в два раза меньше, чем госпожа МЕРКЕЛЬ. Однако госпожу МЕРКЕЛЬ никто не обвиняет в пророссийской ориентации», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что руководство Украины также довольно часто встречается с руководством европейских и других стран.

«Наша внешняя политика сбалансирована. Она не пророссийская, не прозападная. Она украинская политика. И такой будет всегда. Она, прежде всего, будет реализовывать экономические интересы нашей страны», - сказал Н.АЗАРОВ.