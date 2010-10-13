Фюле: подписать соглашение об ассоциации с Украиной до конца года невозможно

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ убежден в невозможности подписания соглашения об ассоциации с Украиной до конца этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом комиссар заявил сегодня во время конференции «Украина: от кризиса к росту».

«Детали очень технически сложны и амбициозны. Невозможно, даже в духе позитивных переговоров, а мы к этому стремимся, невозможно ускориться настолько, чтобы подписать его 22 ноября во время саммита ЕС-Украина», - сказал комиссар ЕС.

«И это касается не только точки зрения из Брюсселя», - добавил он.

При этом Ш.ФЮЛЕ выразил убежденность в том, что при подготовке соглашения сторонам стоит отложить краткосрочные экономические интересы и думать, прежде всего, об общих целях для достижения процветания как Украины, так и ЕС.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, отвечая на вопросы присутствующих, также отметил сложность подготовки соглашения.

«Я согласен с господином Ш.ФЮЛЕ, что процесс технически не простой, но у меня нет никакого сомнения, что в конечном итоге мы этот документ подпишем и сделаем еще один шаг на пути к евроинтеграции”, - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время украинский премьер не сказал ничего о возможных сроках подписания соглашения.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года. С 2008 года начались переговоры о соглашении относительно зоны свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.