Лёвочкин: наибольшим препятствием для реформ оказалось сопротивление бюрократии

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН считает, что наибольшим препятствием в продвижении экономических реформ в Украине является сопротивление бюрократии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

По его словам, проведение экономических реформ – это главный приоритет деятельности Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. «Бюрократия – это важнейший фактор (противодействия реформам), - сказал он. - Мы это почувствовали в Администрации Президента, и это наблюдается в масштабах всего государства».

С.ЛЁВОЧКИН заявил, что отмена политической реформы – не цель, а средство для реализации программы Президента. После конституционных изменений, сказал он, “вся ответственность за успехи или неуспехи в проведении реформ ложится на Президента. Но шансы на успех сейчас выше, чем были (после политреформы 2004 года – УНИАН)”.

С.ЛЁВОЧКИН также отметил, что все народные депутаты-совместители написали заявления о сложении депутатских полномочий, и этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. «Если бы кто-то из них не написал заявление, то был бы немедленно уволен», - заявил глава АП.