Азаров: соглашение об ассоциации и ЗСТ между Украиной и ЕС пока подписать невозможно

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС на саммите Украина-ЕС 22 ноября невозможно из-за незавершенности переговорного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

При этом премьер-министр Украины подчеркнул, что сроки не являются главным для подписания документа, однако затягивать с его подготовкой и принятием не стоит.

«Сроки не являются здесь главным, хотя и затягивать не следует. Но вместе с тем ставить какие-то реальные сроки, чтобы, допустим, 22 ноября подписать, – это в силу целого ряда сложностей переговорных не представляется возможным», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров позиции сторон «достаточно близки».

«Позиции, которые появились в результате наших консультаций, говорят о том, что компромисс достижим, и я уеду отсюда с полной уверенностью в том, что мы в конце концов достигнем договоренности абсолютно по всем вопросам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он в очередной раз подчеркнул, что в ходе консультаций Украина выступает за взаимовыгодные условия соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

В свою очередь, комиссар ЕС отметил, что в ходе встречи с украинским премьером они согласились с тем, что последний раунд переговоров о создании зоны свободной торговли (завершился 8 октября в Киеве - УНИАН) был очень продуктивным.

«Мы согласились, что нужно иметь существенное соглашение и меньше обращать внимания на дату. Наполнение – наиболее важно», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

Комиссар ЕС также отметил, что в ходе последнего 13-го раунда переговоров по созданию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС стороны достигли значительного прогресса в восьми важных главах будущего соглашения.

При этом, по словам комиссара, теперь многое будет зависеть от политической воли двух сторон для дальнейшего поддержания сложившегося позитивного момента на переговорах.

Комиссар также напомнил, что следующий раунд переговоров состоится в начале декабря.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о соглашении об ассоциации с 2007 года. С 2008 года начались переговоры о соглашении относительно зоны свободной торговли, которое должно стать составной частью соглашения об ассоциации.