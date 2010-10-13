Янукович подписал указ о деятельности органов исполнительной власти в связи с решением КС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ “Вопросы деятельности органов исполнительной власти” в связи с решением Конституционного Суда о необходимости приведения законодательства к положениям Конституции 1996 года, действие которой возобновлено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН сегодня на брифинге.

В частности, отметил он, указ опирается на недавно принятый новый закон о Кабинете министров.

По словам ЛЕВОЧКИНА, указом, во-первых, дается поручение Кабинету министров продолжить исполнять полномочия на своих должностях. Во-вторых, Комитету по экономическим реформам поручено подготовить оптимальную структуру органов центральной исполнительной власти с целью избежания дублирования функций, сокращения аппарата и расходов на его содержание. В-третьих, Кабинету министров поручено подготовить законопроекты о приведении к Конституции законодательной базы. Министерства и другие органы центральной исполнительной власти должны привести свои правовые документы в соответствие с Конституцией Украины.