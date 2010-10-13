Главное на 13 октября (вечер)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству разработать план безотлагательных мер, направленных на замедление темпов инфляции и недопущение ухудшения жизни граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, с целью недопущения ухудшения уровня жизни граждан, снижения реальных доходов населения, превышения прогнозного годового уровня роста потребительских цен Президент поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ до 1 ноября 2010 г. проанализировать ситуацию на потребительском рынке, определить причины роста цен на продукты питания сверх возможного влияния сезонного фактора и по результатами разработать план безотлагательных мероприятий, направленных на замедление темпов инфляции, в первую очередь рост цен на продукты питания, входящих в минимальный потребительский бюджет.

Кроме того, глава правительства и председатель Нацбанка должны до 1 ноября с.г. принять меры относительно стимулирования повышения экономической активности в секторах, на продукцию которых наблюдается рост цен, в том числе путем содействия увеличению объемов кредитования субъектов ведения хозяйства.

Председателю Антимонопольного комитета Украины Алексею КОСТУСЕВУ поручено до 1 декабря с.г. осуществить проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции относительно наличия согласованных действий субъектов ведения хозяйства, влияющих на рост потребительских цен.

Кабинет министров Украины своим постановлением от 12 октября 2010 года №917 отменил действие нормы о предоставлении налоговых и других разъяснений для налогоплательщиков.

Текст соответствующего документа размещен на официальном правительственном сайте.

Согласно документу, отменяется действие правительственного постановления от 27 января 2010 года №86 «О предоставлении налоговых и других разъяснений». Данным документом предусматривалось обязать Государственную налоговую администрацию, Таможенную службу, Пенсионный фонд, Фонды социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по временной потере работоспособности, а также на случай безработицы предоставлять налоговые разъяснения и разъяснения по вопросам государственного соцстрахования налогоплательщикам, другим заинтересованным лицам относительно содержания отдельных положений законодательства.

Министерство финансов Украины на аукционе, который прошел во вторник, 12 октября, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 889 млн. 498 тыс. грн., сообщается на сайте ведомства.

От реализации облигаций со сроком погашения 16 марта 2011 года (срок обращения - 154 дня) и доходностью 6,5% годовых в бюджет удалось привлечь 447,854 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 7,15% годовых.

Облигаций со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения - 322 дня) и установленной доходностью 8% годовых были реализованы на 361,021 млн. грн. Бумаги с тем же сроком погашения 28 сентября т.г. размещались под 9% годовых.

ОВГЗ со сроком погашения 27 марта 2013 года (срок обращения - 896 дней) и доходностью 10,75% были размещены на сумму 10,847 млн. грн. На аукционе 28 сентября т.г. эти же бумаги размещались под 12% годовых.

Продажа бумаг со сроком погашения 28 января 2015 года (срок обращения – 1 568 дней) под 11% годовых обеспечила поступления в бюджет на уровне 69,776 млн. грн. Раньше Минфин выставлял на аукцион пятилетние ОВГЗ, но заявок на их приобретение не поступало.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) обратился с иском в Киевский хозяйственный суд относительно расторжения договора купли-продажи государственного пакета акций «Лугансктепловоза».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Фонд госимущества требует от покупателя «Лугансктепловоза» – управляющей компании «Брянский машзавод» возместить неустойку за неуплату в установленный срок средств за приобретенный пакет «Лугансктепловоза» в размере 82 млн. грн., а также пеню в размере 2 млн. 177 тыс. грн.

Как отметили в Фонде, причиной для подачи иска послужила неуплата Брянским машзаводом заявленной им на приватизационном конкурсе суммы за госпакет акций «Лугансктепловоза».

По информации пресс-службы, иск в хозяйственный суд Киева Фонд госимущества подал 8 октября т.г. Суд еще не назначил дату его рассмотрения.

Киевский хозяйственный суд 12 октября отклонил иск управляющей компании «Брянский машзавод» о выплате ей внесенной при первой приватизации «Лугансктепловоза» суммы за проданный госпакет акций в долларовом эквиваленте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, данный иск был направлен в Киевский хозяйственный суд как суд первой инстанции по решению Высшего хозяйственного суда после рассмотрения им кассационной жалобы ФГИУ на решение Хозяйственного суда Киева.

Промышленность

Украинские металлургические предприятия в сентябреувеличили потребление природного газа по сравнению с августом на 20 млн. кубометров (примерно на 5%) – до 404 млн. кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

Среднесуточное потребление природного газа металлургами в сентябре составило 13,5 млн. кубометров против 12,4 млн. кубометров в августе и 13,8 млн. кубометров за 9 месяцев 2010 г.

По словам В. ХАРАХУЛАХА, рост потребления природного газа в сентябре объясняется «частой работой доменных печей предприятий на холостом ходу, в режиме ожидания».

По данным «Металлургпрома», в сентябре производство чугуна металлургическими предприятиями Украины выросло по сравнению с августом на 3,1% до 2,245 млн. тонн, стали — на 5,5% до 2,742 млн. тонн, проката — на 7,8% до 2,634 млн. тонн.

Украинские металлурги за 9 месяцев этого года нарастили производство основных видов продукции относительно аналогичного периода 2009 г. на 8-11,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил генеральный директор объединения металлургических заводов «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ.

За январь-сентябрь метпредприятия произвели 20,293 млн. тонн чугуна, что на 1,534 млн. тонн или на 8,1% больше аналогичного показателя 2009 года.

Производство стали увеличилось на 11% или 2,404 млн. тонн – до 24,105 млн. тонн.

Производство общего проката за 9 месяцев т.г. возросло на 11,7% или на 2,365 млн. тонн – до 22,626 млн. тонн.

По словам В.ХАРАХУЛАХА, в сентябре сохранилась тенденция наращивания производства.

В.ХАРАХУЛАХ уточнил, что в сентябре, по сравнению с августом, среднесуточное производство чугуна увеличилось на 4,6 тыс. тонн – до 74,8 тыс. тонн.

«Укрзализниця» ограничила подачу вагонов на экспорт грузов предприятиям горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, об этом сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил заместитель начальника службы перевозки Приднепровской железной дороги Виталий КОРНИЛОВ.

По его словам, с 1 октября все полувагоны в Российской Федерации находятся в собственности государственных компаний и должны использоваться на правах собственных вагонов.

В. КОРНИЛОВ отметил, что «Укрзализниця» еще 3 месяца назад начала объяснять украинским предприятиям о предстоящих переменах, призывая заключить договора с российскими госкомпаниями на предоставление вагонов для отгрузки продукции.

«Ни одно из предприятий такие договора не заключило. В свою очередь, «Укрзализниця» вынуждена была ввести ограничения на предоставление отечественных грузовых вагонов для экспортных поставок, чтобы не допустить полного вымывания грузового парка»,- сказал В.КОРНИЛОВ.

По его словам, оборот украинского полувагона по Российской Федерации в среднем составляет более 10 суток. Таким образом, доставка в РФ грузов украинскими полувагонами может привести к дефициту полувагонов внутри Украины.

Вместе с тем, как отметил В. КОРНИЛОВ, «Укрзализниця» без ограничений предоставляет полувагоны для экспорта грузов ГМК по Московской и Юго-Восточной железной дороге, а также в Беларусь.

Сельское хозяйство

Кабинет министров Украины инициирует отмену пошлины на ввоз молока и сливок, сливочного масла, картофеля, ржи и гречки до июня 2011 г. Соответствующий проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Таможенном тарифе Украины" (регистр. № 7243 от 12.10.2010) внесен в Верховную Раду премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и опубликован на сайте парламента.

Законопроектом предусматривается до 1 июня 2011 г. уменьшение импортной пошлины на молоко и сливки в порошке, гранулах или других твердых видах, масло сливочное, картофель, рожь и гречку до 0%.

Как говорится в пояснительной записке, принятие законопроекта базируется на необходимости обеспечения продовольственной безопасности Украины и недопущении резкого повышения цен на отдельные виды зерновых культур и социально значимые продовольственные товары.

Украина планирует создать с Европейским Союзом 9 рабочих групп для подготовки стратегии развития аграрного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Брюсселе на конференции «Украина: от кризиса к росту» министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы будем работать над созданием девяти рабочих групп», - сказал он.

Министр отметил, что эти рабочие группы, в частности, будут заниматься вопросами введения комплексной аграрной политики, гармонизации ветеринарного контроля и фитосанитарных норм, переоборудования диагностических центров, вопросами экологии, реформирования науки и образования, а также гармонизации законодательства в сфере земельных отношений.

Министр также отметил, что Украина «детально изучила и продолжает изучать» опыт аналогичных процессов по реформированию аграрного рынка в странах Восточной Европы во время их подготовки и присоединения к Евросоюзу.

Н.ПРИСЯЖНЮК также напомнил, что Украина готовится к введению полноценного рынка сельскохозяйственных земель с 2012 года.

Новости ТЭК

Украина готова быть надежным транзитером энергоресурсов в страны Европейского Союза и не исключает возможности альтернативных поставок энергоресурсов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе выступления на конференции «Украина: от кризиса к росту. Экономика, инвестиции, рынки», которая проходит в Королевском институте международных отношений Бельгии «Эгмон».

«Украина всегда будет для Европы надежным транзитером энергоресурсов из России, в частности, в Европу. Но мы не исключаем и альтернативный транзит для подачи энергоресурсов в Европу через территорию нашей страны. Мы открыты для диалога и приветствуем любые предложения в этом направлении», – сказал Н.АЗАРОВ.

Польское правительство решило не продлевать действующий газовый контракт с крупнейшим поставщиком „голубого топлива” в страну ОАО „Газпром” на 15 лет до 2037 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил сегодня польский вице-премьер-министр Вальдемар ПАВЛЯК на пресс-конференции.

„Не будем напрягаться и мучиться, чтобы изменять срок, поскольку в государстве нет спроса на долговременные решения (относительно поставок газа - УНИАН)”, - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что условия транзита российского газа через польскую территорию будут действовать до 2019 года, а не 2045-го, как было записано в утвержденном в феврале этого года договоре.

В.ПАВЛЯК сообщил, что очередной раунд российско-польских газовых переговоров состоится в это воскресенье, 17 октября, и выразил надежду, что сторонам в конечном итоге удастся подписать документ.

По его словам, сторонам удалось найти решение, которое сняло замечания к контракту со стороны Европейской комиссии, которая заблокировала подписание утвержденного ранее документа.

В.ПАВЛЯК сказал, что поляки рассчитывают на уменьшение стоимости российского газа, отметив, что конкретные переговоры станут возможны после подписания документа.

Он добавил, что Польша планирует увеличить ежегодную закупку газа в России на 2 млрд. кубометров до около 10 млрд. кубометров.

(УНИАН)