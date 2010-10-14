Курс НБУ на 14.10.10

Официальный курс НБУ на 14.10.10100 USD – 790.9900 (13 октября – 790.9900)100 EUR – 1104.0638 (13 октября – 1094.1765)10 RUR – 2.6255 (13 октября – 2.6299)Учетные курсы банковских металлов на 14.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107455.99(13 октября-106269.51)961 XAG 10 Серебро-1861.20 (13 октября-1821.65)962XPT10Платина-134310.10(13 октября-132569.92)964XPD10 Палладий-46905.71(13 октября-45877.42)

Официальный курс НБУ на 14.10.10 100 USD – 790.9900 (13 октября – 790.9900) 100 EUR – 1104.0638 (13 октября – 1094.1765) 10 RUR – 2.6255 (13 октября – 2.6299) Учетные курсы банковских металлов на 14.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107455.99(13 октября-106269.51) 961 XAG 10 Серебро-1861.20 (13 октября-1821.65) 962XPT10Платина-134310.10(13 октября-132569.92) 964XPD10 Палладий-46905.71(13 октября-45877.42)

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