Президент назначил Сивковича заместителем секретаря СНБО, Слауту – своим советником
08:41, 14 октября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами назначил Владимира СИВКОВИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Виктора СЛАУТУ - советником Президента.
Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном веб-портале главы государства.
Другими указами Президент уволил В.СИВКОВИЧА и В.СЛАУТУ с должностей вице-премьер-министров Украины.
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