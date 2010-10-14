Президент назначил Сивковича заместителем секретаря СНБО, Слауту – своим советником

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами назначил Владимира СИВКОВИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, Виктора СЛАУТУ - советником Президента. Тексты соответствующих указов обнародованы на официальном веб-портале главы государства. Другими указами Президент уволил В.СИВКОВИЧА и В.СЛАУТУ с должностей вице-премьер-министров Украины.

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