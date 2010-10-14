Президент обещает вынести изменения в Конституции на широкое обсуждение

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что изменения в Конституции будут вынесены на широкое обсуждение.

Об этом он сказал в интервью «5 каналу».

По мнению президента, к процессу внесения изменений в Конституцию должно быть привлечено как можно больше людей, в частности, политиков, общественных организаций. «Обсуждение - это первое, что я должен делать или организовать. И я это сделаю», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также пообещал, что только после того, как в обществе будет найден консенсус относительно изменений в Основном Законе, эти изменения будут вноситься в соответствии с требованиями действующей Конституции. «Будет выдержана вся процедура», - сказал президент.