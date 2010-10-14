Анонс на 14 октября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров с рабочей поездкой в Брюсселе.

* Состоится Форум по энергосбережению.

* Конференция по сжиженному газу.

* Конференция по рынку недвижимости.

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Независимый аудит правительства Украины выявляет коррупцию в ходе финансовой деятельности предыдущего правительства». Пресс-конференция предоставит общую информацию о результатах начального этапа независимого аудита, проводимого под руководством «Траут Качерис» (Trout Cacheris), ведущей юридической фирмы, базирующейся в Вашингтоне. Участники: Плато Качерис, партнер, Trout Cacheris, Марк Макдугал, партнер, Akin Gump Strauss Hauer & Feld (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится учредительное заседание Общественного Совета по вопросам развития саморегулирования при Госкомитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. В состав Общественного совета по вопросам развития саморегулирования войдут представители: «Союза кризисных менеджеров Украины», «Телекоммуникационной Палаты Украины», «Риелторской палаты Украины», «Всеукраинской ассоциации кредитных союзов», «Всеукраинской ассоциации туристических операторов», «Лиги страховых организаций» Украинского врачебного общества, «Земельного союза Украины», Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков и др. (в целом около 50 организаций).

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция заместителя председателя партии «Батьківщина», экс-вице-премьер-министра Украины Григория Немыри на тему: «Заказной аудит деятельности правительства Тимошенко как инструмент политического давления и запугивания оппозиции» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему "Общественные организации агропромышленного комплекса Украины обращаются к Президенту Украины". Участники: президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко; президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко; глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков; вице-президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Виталий Львов.

* Пресс-конференция на тему: «Кадровые ротации в Кабмине: возможные сроки и кандидатуры». Участники: Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики, профессор НаУКМА; Тарас Березовец, политтехнолог, директор компании "Berta Communication"; Алексей Голобуцкий, зам..директора агентства моделирования ситуаций.

* Пресс-конференция на тему: "Состояние банковской системы стран СНГ". Участники: президент Сбербанка России Герман Греф и директор Института общественного проектирования, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Модератор - заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселев.

* Пресс-конференция на тему: «Горячие точки» Украины, где может произойти экологическое бедствие». Участники: ученый в отрасли гидрогеологии, экогеологии и инженерной геологии, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Национальной академии наук Украины Вячеслав Шестопалов и доктор биологических наук, лауреат Государственной премии в отрасли науки и техники, заведующий Лаборатории экобезопасности Национального авиационного университета Ярослав Мовчан.

* 18.00 в УНІАН відбудеться брифінг, присвячений питанню комплексного підходу до підвищення рівня безпеки на залізницях України. Також будуть обговорені питання організації взаємодії з місцевими адміністраціями «Досвід реалізації пілотного проекту на Придніпровській залізниці».

У брифінгу візьмуть участь генеральний директор Укрзалізниці Михайло КОСТЮК, експерти транспортної галузі. Брифінг відбудеться за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

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