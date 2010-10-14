Янукович уволил Куницина
09:23, 14 октября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом уволил Сергея КУНИЦИНА с должности постоянного представителя Президента в Автономной Республике Крым.
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.
Другим своим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ исполняющим обязанности постоянного представителя Президента в АРК.
*** В.ПЛАКИДА с апреля с.г. занимал должность министра топлива и энергетики Крыма, а до этого возглавлял Совет министров автономии.
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