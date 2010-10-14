ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Президент уволил Сивковича и Слауту», в котором пишет - уволен силовой вице-премьер Владмир Сивкович и аграрный вице-премьер Виктор Слаута. Сразу же они были трудоустроены. Сивковичу достался пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. А Слаута назначен советником президента…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-uvolil-sivkovicha-i-slautu-146184/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Цены на сахар снова бьют рекорды», в котором пишет - после сентябрьского скачка мировых цен на сахар, когда он подорожал на четверть, на торгах в Лондоне и Нью-Йорке снова отмечают рекордные показатели стоимости фьючерсов на сладкий продукт…

http://delo.ua/biznes/rynki/ceny-na-sahar-bjut-rekordy-146164/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Чувство объединения», в котором пишет – Кабмин предложил снять законодательные ограничения на реорганизацию и приватизацию украинской газотранспортной системы. Вчера было объявлено, что соответствующий законопроект уже одобрен правительством. В Партии регионов убеждены, что и Верховная Рада в ближайшее время его одобрит. А в "Газпроме" принципиально согласны создать СП уже в следующем году. Желание так быстро договориться с Украиной объясняется затруднениями, которые возникли у России в реализации проекта строительства трубопровода "Южный поток". Это, по мнению экспертов, может позволить Украине добиться от России более выгодных условий при создании СП…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522036

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабинет министров форсирует гречку», в котором пишет – правительство опасается дальнейшего роста цен на ряд продуктов питания. Для предотвращения подорожания гречневой крупы, сливочного масла, картофеля, ржаной муки и сгущенного молока Кабмин предложил отменить пошлину на импорт этих товаров. Впрочем, участники рынка считают, что в лучшем случае снизить цены удастся только на гречку…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522029

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Николай Азаров не пустил себя в зону» пишет – вчера премьер-министр Николай Азаров прибыл в Брюссель с двухдневным визитом. В Бельгии премьер опроверг свои прежние заявления об окончании в ноябре переговоров о создании зоны свободной торговли с ЕС. В ходе поездки Азарову также предстоит решать вопросы возглавляемой им Партии регионов (ПР). Сегодня он подпишет соглашение о сотрудничестве между ПР и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522018

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Молодежь помогла заработать» пишет - аренда квартир в Киеве в сентябре подорожала как минимум на 10-15%. По мнению риэлторов, во всем виноваты студенты, которые традиционно приезжают в сентябре на учебу. Хотя по мнению некоторых игроков рынка, владельцы квартир переложили повышение квартирной платы и подорожание продуктов на плечи нанимателей…

http://eizvestia.com/markets/full/molodezh-pomogla-zarabotat

* * *

Также издание «Экономические известия» в публикации «Власть идет по беспределу» пишет – Верховная Рада намерена отправить в мусорную корзину судебные дела граждан, пытающихся оспорить у государства положенные им социальные выплаты. Для этого нужно немного — до конца года не разрешать ни одному суду страны рассматривать эти споры…

http://eizvestia.com/state/full/vlast-idet-po-bespredelu

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Укртелеком» оценили еще дешевле, чем при Тимошенко» пишет - ФГИ выставил на торги «Укртелеком». Этого госмонополиста первым попытался продать еще премьер Пустовойтенко в далеком 1998 году…

http://mycityua.com/articles/country/2010/10/14/020144.html

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Таксисты ввели налог на часы пик» пишет - проезд во многих службах такси подорожал на 2-3 гривни…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/14/003953.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «После аварии в Марганце люди в панике выхватывают у водителей руль» пишет - в Украине началась эпидемия пассажирской бдительности…

http://www.segodnya.ua/news/14183450.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Зимняя Олимпиада-2022 уже нагрянула... расходами» пишет - в госбюджете-2011 планируется заложить 500 млн. долл. на подготовку к проведению в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. При этом следует учесть, что казна продолжит оставаться с дефицитом. В таких условиях предусматривать немалую сумму неизвестно на что, по меньшей мере, выглядит странно…

https://economics.unian.net/rus/detail/62908

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ЦБ прогнул курс» пишет – в России курс рубля станет еще менее прогнозируемым: Центробанк расширил границы коридора, в которых торгуется рубль, и уменьшил объем интервенций. Это должно спутать карты спекулянтам, не повредив экономике…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247666/cb_prognul_kurs

* * *

Также «Ведомости» в публикации «$4 за человека» пишут – сегодня в России стартует перепись населения. Полученные данные пригодятся разве что федеральным и местным чиновникам - бизнесу нужны все-таки более подробные исследования…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247667/4_za_cheloveka

* * *

Издание «Известия» в публикации «Средняя взятка выросла на треть» пишет – в России борьба с коррупцией забуксовала: средний размер взятки вырос почти на треть, уголовные дела расследуются неэффективно и с нарушениями…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3147262/

(УНИАН)