Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает дальнейшие сокращения в правительстве.

Об этом он сказал вчера в интервью «5 каналу».

«Пока речь будет идти... начиная с высшего уровня Кабинета министров, далее речь будет идти, безусловно, о сокращении заместителей министров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это решение уже согласовано с ним и принято в правительстве.

При этом он отметил, что важно перераспределить полномочия так, чтобы Кабинет министров не утратил свою функциональность.

По словам президента, сегодня актуально проведение административной реформы, направленной на упорядочение власти. «Чтобы власть была эффективной и ответственной», - отметил он.