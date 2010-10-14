Янукович прибыл с официальным визитом в Литву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с однодневным официальным визитом в Литовскую Республику.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас согласно программе визита состоится официальная церемония встречи В.ЯНУКОВИЧА в резиденции Президента Литвы Дали ГРИБАУСКАЙТЕ.

Затем состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также заседание Совета президентов Украины и Литвы.

Как планируется, по результатам переговоров президенты подпишут Дорожную карту развития стратегических отношений Украины и Литвы.

Кроме этого, В.ЯНУКОВИЧ встретится с председателем Сейма и премьер-министром Литовской Республики.

В составе украинской официальной делегации - министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, народный депутат от Партии регионов Александр ВОЛКОВ и другие лица.