Эксперты не ожидают увольнения Азарова

Эксперты не ожидают в ближайшее время увольнения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции научный директор Школы политической аналитики, профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ заявил: можно с уверенностью сказать, что до местных выборов смены премьер-министра точно не произойдет.

Кроме того, сказал эксперт, Н.АЗАРОВ будет работать и в дальнейшем, если не ухудшится экономическая ситуация в Украине. В то же время, по словам А.ГАРАНЯ, в случае ухудшения экономической ситуации его уволят в связи с необходимостью “повесить” на кого-то ответственность.