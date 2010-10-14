Эксперты не ожидают увольнения Азарова
13:00, 14 октября 2010Разное
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Эксперты не ожидают в ближайшее время увольнения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции научный директор Школы политической аналитики, профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ заявил: можно с уверенностью сказать, что до местных выборов смены премьер-министра точно не произойдет.
Кроме того, сказал эксперт, Н.АЗАРОВ будет работать и в дальнейшем, если не ухудшится экономическая ситуация в Украине. В то же время, по словам А.ГАРАНЯ, в случае ухудшения экономической ситуации его уволят в связи с необходимостью “повесить” на кого-то ответственность.
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