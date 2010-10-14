Янукович надеется, что Украина в ноябре получит план действий по безвизовому режиму с ЕС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает надежду, что Украина получит план действий по введению безвизового режима с Европейским Союзом во время саммита Украина-ЕС, который состоится 22 ноября в Брюсселе.

Об этом Президент Украины заявил сегодня в интервью газете «Литовская жизнь» в рамках своего официального визита в Литовскую Республику.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил литовским журналистам, что 22 ноября в Брюсселе состоится очередной саммит Украина-ЕС. «Мы надеемся, что на саммите нам удастся получить план действий по введению безвизового режима с Евросоюзом. Это станет позитивным сигналом для Украины на ее пути в ЕС», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.