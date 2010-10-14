Эксперты прогнозируют дальнейшие кадровые изменения в правительстве

Эксперты прогнозируют ряд дальнейших кадровых изменений в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, как заявил сегодня на пресс-конференции политтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, увольнение Владимира СИВКОВИЧА и Виктора СЛАУТЫ было достаточно прогнозированным не только потому, что количество вице-премьеров необходимо было привести к нормам Конституции, но и потому, что это свидетельствует об усилении влияния группы ЛЁВОЧКИНА-ФИРТАША и ослаблении группы Андрея КЛЮЕВА.

Увольнение В.СИВКОВИЧА для группы А.КЛЮЕВА – “это тревожный звонок”, сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По его словам, “можно говорить, что в правительстве точно состоятся определенные кадровые изменения”.

По данным Т.БЕРЕЗОВЦА, в “группе риска” на увольнение находятся: министр здравоохранения Зиновий МЫТНИК, министр культуры Михаил КУЛИНЯК, председатель Гостаможслужбы Игорь КАЛЕТНИК, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ, а также министр экономики Василий ЦУШКО и министр финансов Федор ЯРОШЕНКО. Также возможны “рокировки на уровне председателя СБУ”, - считает политтехнолог.

В свою очередь научный директор школы политической аналитики, профессор Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ также отметил усиление группы главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА, которая намерена уменьшить “влияние партии регионов и отодвинуть старую гвардию”.

По мнению А.ГАРАНЯ, на кадровые изменения будет влиять действительно группа С.ЛЁВОЧКИНА, кроме того, меньше будут учитываться фракции Блока Литвина и коммунистов. “Поэтому, возможно, от них откусят определенную часть кадрового пирога”, - сказал он.

Кроме того, он считает, что при кадровых ротациях “могут пожертвовать фигурами, которые вызывают наибольшую критику”. Среди них он назвал министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, В.ЦУШКО и А.МОГИЛЁВА. “Но вопрос, захочет ли Президент ими жертвовать?” - сказал А.ГАРАНЬ.

Он также считает, что в будущем вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО на каком-то этапе может стать “жертвой кадровых перестановок”.

Как отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ, он также считает, что коалиция будет терять влияние, поэтому под угрозой ставленники Блока Литвина, например, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО.

По его словам, будут заходить новые коалицианты – Давид ЖВАНИЯ, Тариэл ВАСАДЗЕ, “поэтому К.ЕФИМЕНКО - в “группе риска”.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2010 года Президент Украины освободил В.СИВКОВИЧА и В.СЛАУТУ от должностей вице-премьер-министров Украины.

Другими указами Виктор ЯНУКОВИЧ назначил В.СИВКОВИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, В.СЛАУТУ - советником Президента.