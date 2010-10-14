Украина и Литва договорились об активизации двусторонних отношений

Президенты Украины и Литвы Виктор ЯНУКОВИЧ и Даля ГРИБАУСКАЙТЕ отмечают новый этап активизации двусторонних отношений между государствами, в частности, в вопросах европейской интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время заседания Совета президентов Украины и Литвы, которое проходит сегодня в Вильнюсе под председательством В.ЯНУКОВИЧА и Д.ГРИБАУСКАЙТЕ.

Приветствуя Президента Украины в рамках его официального визита в Литву, Д.ГРИБАУСКАЙТЕ подчеркнула значительную заинтересованность литовской стороны в активизации отношений между государствами. При этом она отметила, что существуют много актуальных вопросов, представляющих интерес для обеих стран.

Д.ГРИБАУСКАЙТЕ также выразила надежду, что по результатам этого визита начнутся прямые контакты между соответствующими ведомствами Украины и Литвы с целью укрепления эффективного сотрудничества.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что имел первую встречу с нынешним Президентом Литвы, когда еще находился в оппозиции. Но уже тогда, по словам В.ЯНУКОВИЧА, он увидел значительный потенциал в украинско-литовских отношениях.

«Мы выражаем уверенность, что Литва и в дальнейшем будет помогать Украине, в частности, в вопросах европейской интеграции государства», - заявил он.