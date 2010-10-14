Главное на 14 октября (день)

Новости ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером ОТТИНГЕРОМ намерен передать ряд предложений по модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил журналистам в среду на брифинге перед встречей с комиссаром.

При этом он не стал детализировать содержание этих предложений.

«Мы сегодня с ним встречаемся, обсудим эти предложения. О достигнутых результатах мы потом расскажем», - сказал Н.АЗАРОВ.

ОАО «ЛУКОЙЛ» (Россия) сообщает, что в связи с текущей неблагоприятной маркетинговой ситуацией на украинском рынке нефтепродуктов и, как следствие, низкой эффективностью работы ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», в компании принято решение о переносе планового ремонта на предприятии с первого квартала 2011 года на четвертый квартал 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «ЛУКОЙЛ».

В сообщении отмечается, что в связи с этим в третьей декаде октября 2010 года на предприятии начнутся работы по остановке технологических объектов.

В ходе планового ремонта будет проведена регенерация катализатора риформинга и гидроочистки, а также буде реализован ряд инвестиционных проектов, связанных с повышением эффективности работы предприятия. Также будут выполнены работы по ремонту установок с проведением плановой ревизии и диагностики оборудования.

Во время проведения ремонта ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» и АЗС ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» будут снабжаться нефтепродуктами, накопленными в резервуарном парке предприятия и поступающими с других НПЗ компании.

ООО «Востокэнерго», ООО «Пауэр Трейд» (обе – ДТЭК) и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» подали заявки на участие в сегодняшнем месячном аукционе НЭК «Укрэнерго» на предоставление права доступа к межгосударственным линиям электропередачи для экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам председатель аукционной комиссии «Укрэнерго» Татьяна МУРАВЬЕВА.

По ее словам, ООО «Востокэнерго» и ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» подали заявки на лоты так называемого Бурштынского сечения, ООО «Пауэр Трейд» – на один лот сечения ОЭС Украины – Молдавская энергосистема.

Т.МУРАВЬЕВА уточнила, что стартовая цена лотов Бурштынского сечения определена на уровне 5 тыс. грн., на один лот молдавского сечения – на уровне 1 грн.

В Киеве 14-16 октября 2010 года под председательством президента Электроэнергетического совета стран СНГ, министра энергетики Российской Федерации Сергея ШМАТКО состоится очередное, 38-е заседание Электроэнергетического совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики РФ, в мероприятии примут участие руководители органов управления электроэнергетикой – министры энергетики и главы национальных энергокомпаний государств Содружества, наблюдатели при Электроэнергетическом совете СНГ и представители приглашенных организаций.

На заседании совета планируется обсудить вопросы, связанные с эффективным функционированием Единой энергетической системы с энергосистемами государств, входящих в зону параллельной работы, а также вопросы подготовки энергосистем стран Содружества к работе в осенне-зимний период 2010-2011 гг., формирования общего электроэнергетического рынка стран СНГ, выполнения Плана первоочередных мер по реализации Концепции сотрудничества стран-участниц СНГ в отрасли энергетики и пр.

Украинские власти для начала поставок венесуэльской нефти по трубопроводу «Одесса-Броды» в Беларусь расторгнут контракт с российско-британской ТНК-ВР о реверсном использовании нефтепровода.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал генеральный директор международного трубопроводного предприятия «Сарматия» Сергей СКРИПКА.

Он назвал технологически невозможным временную пробную прокачку венесуэльской нефти через «Одесса-Броды» с сохранением российских поставок в противоположном направлении.

„Пробную прокачку можно будет сделать лишь после того, как будет принято решение о возвращении к аверсного использованию. Это будет одновременно с расторжением контракта на реверс”, - сказал гендиректор «Сарматии».

Он отметил, что основанием для немедленного расторжения контракта может быть невыполнение ТНК-ВР его условий (при стандартных условиях „Укртранснафта” должна была бы предупредить о намерении расторгнуть контракт за 3 месяца – УНИАН).

С.СКРИПКА сказал, что не имеет точных данных об объемах протранспортированной нефти из Брод в Одессу в этом году, заметив, что скорее всего ТНК-ВР не прокачает по итогам года по меньшей мере 9 млн. тонн нефти, как это предусмотрено контрактом.

„По-моему, очень немного”, - сказал он, оценивая поставки в этом году.

С.СКРИПКА добавил, что в прошлом году ТНК-ВР прокачала 9 млн. тонн, отметив, что теперь компания может не протестовать против аверсного использования нефтепровода „Одесса-Броды”.

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ усматривает сговор в повышении цен на продукты питания.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Такой всплеск, который мы получили по росту цен, он является неестественным. Здесь, возможно, есть сговор... Здесь надо подключить Антимонопольный комитет и выяснить... Здесь должны быть экспертные заключения", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также сообщил, что сегодня подписал поручение правительству найти инструменты, "которые бы застабилизировали цены на этом рынке", поскольку пенсии и зарплаты в Украине сегодня невысокие.

Международные аудиторы выявили факты нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества при участии представителей правительства Тимошенко.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили представители фирм, которые осуществляли аудит (Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc).

«Расследование выявило доказательства нецелевого использования государственных средств и мошенничества при участии должностных лиц предыдущего правительства Украины, некоторых министерств и частных компаний», - говорится в отчете по результатам аудита.

Расследование проводилось по шести ранее определенным направлениям.

Так, аудиторы выявили факт приобретения в ноябре 2009 года для Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины 27 автомобилей марки Renault Master по цене 799 тыс. грн. за один автомобиль. Транспортные средства были ввезены в Украину в 2007 году по цене около 242 тыс. грн. за автомобиль.

В ходе аудита была проведена проверка факта закупки сахара Государственным комитетом Украины по государственному материальному резерву в феврале 2010 года. Госкомрезерв заключил договор с компанией-посредником на поставку 22150 тонн сахара по цене 11000 грн. за тонну, на общую сумму более 243 млн. грн. «Госкомрезерв осуществил предоплату в полном объеме до марта 2010 года, но только 5000 тонн сахара было поставлено по состоянию на конец августа 2010 года», - говорится в отчете.

Аудиторами было осуществлено расследование использования средств, полученных в рамках Киотского протокола в сумме 320 млн. евро. «Денежные средства в полном объеме должны были храниться на отдельных счетах и использоваться исключительно для реализации проектов по охране природы. Вместо этого премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО три раза поручала Государственному казначейству осуществить перевод значительных сумм из полученных 320 млн. евро с отдельных счетов… на общий счет государственного казначейства, что является нарушением условий международных договоров», - говорится в отчете, при этом указывается, что из указанных средств 200 млн. евро (2,3 млрд. грн.) были безвозвратно перечислены в июле и августе 2009 года в Пенсионный фонд Украины.

Аудиторы также заявляют о нарушениях при закупке Министерством здравоохранения Украины автомобилей "Опель-Комбо", лекарственных средств и медоборудования. Речь идет о закупке 1000 транспортных средств для потребительских нужд, которые имели ограниченное медицинское назначение. Для финансирования их приобретения Минздрав осуществил заем в размере 101 млн. евро. В отчете отмечается, что государственные средства были потрачены на приобретение «возможно ненужного оборудования и транспортных средств», которые также использовались в качестве передвижной рекламной акции программы правительства Ю.Тимошенко.

Аудиторы также заявляют о мошеннических действиях в 2008-2009 гг. во время приобретения Минздравом через ряд подставных фирм - посредников вакцин и лекарственных препаратов на сумму более 250 млн. грн. и медицинского оборудования на сумму 100 млн. грн. «Вместо приобретения вакцин и медицинского оборудования непосредственно от производителей, украинские компании приобретали товары через компании-посредники, большинство из которых были офшорные подставные компании, с целью сокрытия цены производителя и получения большей надбавки», - указывается в отчете.

Еще одним объектом изучения стало финансирование программы регистрации прав собственности на земельные участки в сумме 6,4 млн. грн., которая была принята правительством Ю.Тимошенко. В отчете говорится, что указанные средства были выделены из Стабилизационного фонда госбюджета без необходимого на то согласования с профильным комитетом Верховной Рады Украины.

Аудит международных аудиторов, который якобы выявил факты нецелевого использования средств из государственного бюджета со стороны правительства Юлии ТИМОШЕНКО, не будет иметь никаких юридических последствий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО.

“Этот отчет строительной фирмы, потому что они такие же аудиторы, как мы - строители, не будет иметь никаких юридических последствий, поскольку они не осуществляли настоящей аудиторской деятельности. Они осуществляли деятельность, которую на сегодняшний день нельзя охарактеризовать как аудиторскую”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По словам народного депутата, фирмы, которые проводили соответствующую процедуру, - Trout Cacheris, PLLC и Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, при участии Kroll, Inc, - в действительности осуществляли ряд действий, которые к аудиту не имеют никакого отношения. “Поэтому правовых последствий, никаких выводов не будет в Украине”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он отметил, что сейчас представители БЮТ не могут дать обстоятельных опровержений по этому аудиту, поскольку еще окончательно не ознакомлены с ним. “Поскольку документ достаточно толстый, по крайней мере, внешне, понадобится несколько дней. Я думаю, на будущей неделе мы будем готовы отвечать на те обвинения, которые выдвинуты”, - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом народный депутат отметил, что до сих пор неизвестно, какая сумма потрачена из бюджета на оплату этого аудита. “Мной было направлено несколько запросов, чтобы выяснить, сколько стоят украинским налогоплательщикам услуги так называемых аудиторов-юристов. Министерство финансов сказало, что этот вопрос является вопросом коммерческой тайны и зависит от воли компании”, - сказал он.

Народный депутат назвал этот ответ «сюрреалистическим», поскольку «использование бюджетных средств» не может быть коммерческой тайной.

В свою очередь экс-вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ отметил, что “псевдоаудит”, который якобы был сделан, не имеет ничего общего с настоящим аудитом и носит исключительно PR-характер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что «так называемый аудит» проводили не аудиторы, а юристы Trout Cacheris, PLLC, поскольку на их официальном сайте четко указано, что фирма занимается исключительно уголовно-процессуальным законодательством и не имеет опыта аудиторской деятельности. “Компания по большей части специализируется на адвокатских услугах по скандальным делам”, - сказал Г.НЕМЫРЯ. Среди них он назвал лишение активов компаний Михаила ХОДОРКОВСКОГО, предоставление защиты международным шпионам, представление интересов в судах Моники ЛЕВИНСКИ и т.п.

По его словам, час труда юристов этой фирмы оплачивается на уровне 1 тыс. долларов. Г.НЕМЫРЯ предположил, что именно этим и объясняется тот факт, что до сих пор не обнародован окончательный аудит. “Является очевидным материальный интерес тех, кто это проводит, поскольку, в соответствии с этими почасовыми гонорарами в 1 тыс. дол., много еще можно заработать, и взять это из кармана украинских граждан”, - сказал он.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что этот “псевдоаудит” является очередным давлением на оппозицию. “Но нас не запугать. Пусть и не надеются те, кто это делает, что они смогут каким-то образом запугать Юлию ТИМОШЕНКО, меня как бывшего члена правительства или моих коллег по политической борьбе”, - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

(УНИАН)