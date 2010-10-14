Украина и Литва подписали дорожную карту развития партнерства

Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического партнерства на 2011-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали сегодня в Вильнюсе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Литовской Республики Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ находится с однодневным официальным визитом в Литве.