Украина и Литва подписали дорожную карту развития партнерства
14:40, 14 октября 2010Разное
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Украина и Литва подписали дорожную карту развития стратегического партнерства на 2011-2012 годы.
Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали сегодня в Вильнюсе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Литовской Республики Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.
Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ находится с однодневным официальным визитом в Литве.
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