Анонс событий 15 октября

Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГ). Вопрос: О начале работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2010-2011 года.

* * *

Состоится 38-е заседание Электроэнергетического Совета СНГ. В заседании примут участие министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко, руководители государственных органов управления электроэнергетикой и руководители электроэнергетических компаний стран-участниц Содружества.

* * *

Состоится мультимедийный видеомост Москва–Киев–Кишинев–Ереван–Тбилиси на тему: "Бедность. Где порог?".

* * *

При участии Премьер-министра Украины Николая Азарова, министра здравоохранения Украины Зиновия Мытника и первого заместителя председателя КГГА Александра Попова состоится открытие Центра ядерной медицины.

* * *

Состоится расширенное заседание Коллегии Минуглепрома при участии представителей Минфина, Минтруда, Фонда госимущества, Минпромполитики, Минтранссвязи, Минтопливэнерго, отраслевых профсоюзов и руководителей подведомственных предприятий.

* * *

Впервые в Киевской области в Белоцерковском районе состоится запуск энергосберегающих систем (солнечные батареи и гидроаккумуляторы) для теплоэнергообеспечения районной больницы. Также откроется современная линия на местном хлебокомбинате, которая даст возможность выпускать свыше 18 тонн хлебо-булочных изделий в сутки.

* * *

Пресс-конференция на тему: «Упрощение выдачи разрешительных процедур на строительство, как инструмент стимулирования строительной отрасли». Участники: Валерий Исаенко, зам.министра региональной политики и строительства; представители министерства региональной политики и строительства.

* * *

13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: „ Налоговый кодекс, рынок земли, рынок зерна. Проблемы и пути решения”. Участники: председатель Забастовочного комитета АФЗУ, председатель Днепропетровской Ассоциации фермеров Николай Шапошник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 501-78-73. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Брифинг министра аграрной политики Николая Присяжнюка к Дню работников пищевой промышленности.

* * *

Пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия Хиврича на тему: «Начало отопительного сезона в Украине».

* * *

Состоится презентация законопроекта «Об индустриальных парках». Участники: автор законопроекта председатель Рабочей группы «Национальные проекты» Владислав Каськив, эксперты проекта «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» и другие.

* * *

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Манифест украинских автомобилистов, Всеукраинский автопробег “Против некачественного горючего”. Участники: Виталий Чеховский, председатель Оргкомитета Всеукраинского автопробега «Против некачественного горючего», руководитель Автомобильного социального портала AutoVisio и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация с 14-00. Телефон: +380 68 455-66-16; viktoria@autovisio.com.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* * *

Состоится мастер-класс председателя Правления АО «Сбербанк России» Игоря Юшко на тему: «Проектирование современных финансовых структур». Организатор - Лига финансового развития.

* * *

(УНИАН)