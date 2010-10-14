Главное за 14 октября (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

Янукович подписал закон о выплате зарплаты не реже двух раз в месяц

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №2559–VІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы».

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Профсоюзы против двойного налогообложения пенсий, предусмотренного проектом НК

В новом Налоговом кодексе власть пытается утвердить двойное налогообложение пенсий, оставив при этом чрезмерно высокие пенсии для отдельных граждан. Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ, М.ЯКИБЧУК отмечает, что введение любого налога на пенсионное обеспечение является неприемлемым, поскольку это будет означать двойную форму налогообложения. «Граждане уже платили налог, когда отчисляли средства на пенсионное страхование. Обязывать их платить налог дважды является нонсенсом», - говорит он.

Вместе с тем, лидер НФПУ отмечает, что введение 15% налога на часть пенсии является попыткой власти узаконить излишне высокие пенсии. «Сегодня размер средней пенсии составляет 1103 грн., при этом большинство украинцев получают лишь минимальную пенсию, которая с 1 октября составляет 723 грн. Поэтому, завуалировано предусматривая в Налоговом кодексе пенсии, которые будут достигать почти 14 тысяч гривен и больше, власть откровенно издевается над своим народом. Понятно, что такие пенсии будут получать лишь избранные», - подчеркивает М.ЯКИБЧУК.

В профсоюзах убеждены, что наибольший размер пенсии должен составлять не больше десяти минимальных пенсий, и не должен облагаться никаким налогом. «На сегодняшний день семи тысяч гривен вполне достаточно для пенсионера, даже если он занимал высокий пост. Пенсии, которые являются выше этой суммы, однозначно, должны быть отменены. Ведь пока не функционирует в полной мере реформированная пенсионная система, такой нагрузки по обеспечению пенсионеров экономика страны не выдержит», - добавил М.ЯКИБЧУК.

Финансы

Литвин: госбюджет-2011 будет принят до Нового года

До Нового года будет принят бюджет на 2011 год, потому что «у нас просто другого выхода нет».

Об этом заявил в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

При этом он отметил: «Тем более, что у нас продолжается сотрудничество с МВФ, так нужно придерживаться параметров, которые предусмотрены соответствующим соглашением». Он сказал, что для того чтобы можно было придерживаться параметров, в частности, дефицита бюджета, необходимо «принять этот документ».

В.ЛИТВИН сообщил, что сейчас правительство работает над проектом бюджета на 2011 год. По его словам, сегодня утром он имел разговор с министром финансов Украины, и «они уже работают, исходя из того, что будет принят, очевидно, с изменениями и дополнениями, этот Налоговый кодекс, над которым сейчас работает Верховная Рада».

В.ЛИТВИН Отметил, что «где-то числа 3, 4 или 5 ноября, очевидно, он (речь идет о проекте Налогового кодекса – УНИАН) должен быть готов к рассмотрению во втором чтении».

Сбербанк России намерен к 2014 г. увеличить свою долю на рынке Украины

Сбербанк России намерен к 2014 году увеличить свою долю на рынке Украины с 1% до 3,5%.

Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Российской Федерации Герман ГРЕФ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы имеем хорошие перспективы органического роста. Задача - в течении трех лет в три раза увеличить наш баланс, - сказал Г.ГРЕФ, - пока мы занимаем на рынке долю очень небольшую, порядка 1%. К 2014 г. мы будем занимать долю порядка 3,5%».

Характеризируя ситуацию в банковском секторе Украины, Г.ГРЕФ отметил большое количество «нестандартных ситуаций» и «нестандартное поведение заемщиков». Например, он отметил факты нестандартных судебных решений (в Украине имели место судебные решения по иску заемщиков о признании недействительными заключенных кредитных договоров – УНИАН).

«Это все создает большие препятствия для таких массированных инвестиций в банковский сектор, как таковой», - сказал Г.ГРЕФ.

Среди первоочередных задач в банковском секторе Украины банкир назвал «оздоровление ситуации в сфере валютного регулирования».

Нефть. Газ

Украина начинает переговоры с Беларусью о поставках электроэнергии в Литву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о начале трехсторонних переговоров с Беларусью по вопросу поставок украинской электроэнергии в Литву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ, которая состоялась после завершения переговоров глав государств.

В частности, литовский журналист в своем вопросе к В.ЯНУКОВИЧУ упрекнул украинскую сторону, что предыдущий Президент Виктор ЮЩЕНКО обещал Литве поставлять электроэнергии «столько, сколько требует государство».

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что действующая украинская власть является последовательной в вопросе выполнения своих, в частности, международных обязательств.

«Мы ни в коем случае не будем ставить вопрос, чтобы нарушать какие-либо соглашения, которые были ранее подписаны и которые сегодня являются действующими. Мы их будем выполнять. Но я такого соглашения не видел, его не существует», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Президент В.ЮЩЕНКО хотел сделать как можно лучше для Литовской Республики, и он стремился это сделать», - сказал глава государства.

В то же время, он объяснил, что решение вопроса поставок украинской электроэнергии в Литву является непростым, ведь в нем задействована третья сторона – Беларусь как государство-транзитер.

«И мы договорились, что мы такую трехстороннюю работу будем проводить совместно, будем сотрудничать. И значительно улучшать в этом вопросе показатели», - заявил Президент Украины, отметив, что в сфере электроэнергетики нужно развивать сотрудничество не только в вопросе поставок электроэнергии, а также нефти и газа.

Строительство

На программы молодежного жилищного строительства выделят 204,8 млн. грн.

Кабинет министров Украины поручил передать бюджетные назначения в 2010 году, предусмотренные Министерству по делам семьи, молодежи и спорта, Министерству регионального развития и строительства.

Об этом говорится в распоряжении №1964-р от 12 октября т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, Минрегионстрой должны быть переданы средства в размере 6,3 млн. грн. по программе «Финансовая поддержка Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству»; 117,8 млн. грн. – по программе «Частичная компенсация процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья»; 30,355 млн. грн. – по программе “Увеличение уставного капитала Государственного специализированного учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” с дальнейшим использованием на реализацию государственной программы обеспечения молодежи жильем; 30,355 млн. грн. – по программе “Получение кредитов, предоставленных из Государственного бюджета Украины молодым семьям и одиноким гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья, и пеня”; 20 млн. грн. – по программе “Предоставление льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья”.

Транспорт

ГАИ проверит соблюдение правил переезда железной дороги и условия перевозки пассажиров

Госавтоинспекция начинает всеукраинский рейд по отработке соблюдения правил переезда железнодорожных полотен, а также проверит все автотранспортные предприятия и условия перевозки пассажиров.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Украины Евгений КРАВЕЦ.

По его словам, с сегодняшнего дня "ГАИ начинает комплекс оперативно-профилактических мероприятий "Автоперевозчик"".

Как сказал Е.КРАВЕЦ, будет изучаться соблюдение водителями правил переезда железнодорожных полотен и будут комплексно обследованы железнодорожные переезды.

Он отметил, что также будет должное реагирование на перевозку сверхдопустимого максимального количества пассажиров.

Кроме того, подчеркнул Е.КРАВЕЦ, пройдут внеплановые проверки всех автотранспортных предприятий.

Предпринимательство

Кабмин отменяет поддержку экспортной деятельности малого и среднего бизнеса

Кабинет министров Украины отменяет поддержку экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.

Согласно правительственному распоряжению от 12 октября 2010 г. №1978-р, текст которого размещен на официальном сайте КМУ, вносятся изменения в план мероприятий по поддержке экспортной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением Кабмина от 21 мая 2009 г. №569.

В частности, из данного плана исключается пункт 6, которым предусматривалось сокращение для предприятия на 50% суммы налога на прибыль, полученной в результате прироста объемов экспорта продукции. Также данным пунктом предусматривалось обеспечение гарантированного своевременного возмещения налога на добавленную стоимость предприятиям.

Гостаможслужба намерена разрешить оформления товаров в любом таможенном органе

Государственная таможенная служба Украины на сегодняшний день разрабатывает изменения в Таможенный кодекс, которыми вводится процедура оформления перемещаемых через границу товаров в любом таможенном органе без привязки к месту регистрации предприятий.

Об этом сегодня во время рабочего совещания в Гостаможслужбе сообщил первый заместитель председателя ведомства Александр ДОРОХОВСКИЙ.

«На сегодня Гостаможслужба разрабатывает изменения к законодательству для предоставления возможности оформления в любом таможенном органе без привязки к месту регистрации предприятий», - отмети он.

Напомним, сегодня предприятия обязаны аккредитоваться и оформлять перемещаемые через границу товары в таможенных органах согласно месту регистрации.

Данное нововведение предоставит дополнительную возможность ускорения осуществления таможенного оформления товаров как по месту их поступления, так и непосредственно в пунктах пропуска через таможенную границу Украины.

В пресс-службе Гостаможслужбы пока не уточняют сроки подачи соответствующего законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров.

Агро

Украина экспортировала 4 млн. тонн зерна – УЗА

Украина с 1 июня по 13 октября т.г. экспортировала 4 млн. тонн зерна.

Об этом сообщил журналистам президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По данным ассоциации, с начала текущего маркетингового года экспорт пшеницы составил 1 млн. 712 тыс. тонн (в том числе в октябре – 218 тыс. тонн), ячменя – 1 млн. 920 тыс. тонн (в октябре – 110 тыс. тонн), кукурузы – 358 тыс. тонн (в октябре – 133 тыс. тонн).

В.КЛИМЕНКО также сообщил, что последние полторы недели со стороны Гостаможслужбы нет препятствий экспорту зерна, пояснив при этом, что таможня отозвала свое письмо, которым усиливался контроль за экспортируемым зерном.