ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 октября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Зернотрейдеры готовятся к суду за экспорт зерна», в котором пишет - зернотрейдеры грозят правительству судом в случае введения квот на экспорт зерна. На кону $2 млрд. недополученных доходов…

http://delo.ua/biznes/rynki/zernotrejdery-gotovjatsja-k-sudu-eksport-zerna-146293/

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Также «Дело» публикует материал «В 2011 году курс евро в Украине достигнет 12,5 гривен», в котором пишет - на этой неделе стоимость евро в Украине продолжала оставаться главной темой валютного рынка…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/v-2011-kurs-evro-v-ukraine-12-griven-146282/

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Также «Дело» публикует материал «Где над Киевом может летать Янукович», в котором пишет - Президент заявил, что в ближайшее время он откажется от поездок на автомобиле в пользу авиационного транспорта. "ДЕЛО" составило список вертолетных площадок в столице…

http://delo.ua/vlast/politika/gde-nad-kievom-mozhet-letat-janukovich-146202/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В Кабмине завершились проверочные работы», в котором пишет – международный аудит использования в 2008-2010 годах правительством Юлии Тимошенко бюджетных средств завершился. Юридическая компания Trout Cacheris вчера сообщила о результатах проверки шести сомнительных сделок. Самой большой незаконно потраченной суммой оказались 200 млн евро от продажи парниковых квот, направленные в 2009 году на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Остальные бюджетные растраты вызваны покупкой по завышенным ценам сахара, фармацевтической продукции и автомобилей. Юристы сомневаются, что должностные лица будут привлечены к ответственности, так как в некоторых схемах замешаны чиновники правительства Николая Азарова…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522443

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин дошел до предела», в котором пишет – Кабинет министров решил бороться с ростом цен путем введения предельных 15-20% надбавок практически на все популярные продукты питания, а также товары для детей. Но эти меры не остановят инфляцию, так как их можно обходить с помощью длинной цепочки посредников, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522463

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«Коммерсант-Украина» в материале «МТС взяла трубку» пишет – МТС начинает продажи мобильных телефонов под собственным брендом. Первый аппарат МТС 236 стоимостью 199 грн появится в рознице сегодня. Столь низкую цену оператор смог установить благодаря сотрудничеству с Vodafone. В отличие от России, где МТС добилась значительных успехов с этой моделью, в Украине компания столкнется со значительной конкуренцией со стороны более узнаваемых брендов, считают аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1522457

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Издание «Экономические известия» в публикации «Антонов взрастил конкурента» пишет - китайская копия самолета марки «Антонов» обыграла в конкурентной борьбе свой же прототип: правительство Венесуэлы закрыло переговоры по покупке 20 Ан-148, законтрактовав вместо него китайский МА-600. Поводом стали негативные отзывы о машине от российского эксплуатанта Ан-148, которые, по мнению украинских экспертов, были лишь игрой в пользу его конкурента - самолета SukhoiSuperJet 100…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/antonov-vzrastil-konkurenta

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Друзьям потребовались посредники» пишет – в правительстве Николая Азарова обсуждают возможные варианты сотрудничества по модернизации ГТС и с Россией, и с Евросоюзом…

http://eizvestia.com/markets/full/druzyam-potrebovalis-posredniki

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«Газета по-киевски» в публикации «Киевсовет себя не обидит» пишет - на вчерашней сессии депутаты не стали рассматривать протестов прокуратуры о незаконном выделении земли, отдали в введенье центральных властей немалый шмат коммунальной собственности и вынуждены были приостановить слишком уж «нахальное» строительство посреди Львовской площади…

http://mycityua.com/articles/city/2010/10/15/013148.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Цены и условия в киевских бассейнах» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/goodies/2010/10/15/014338.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцев начнут лечить через кассу с нового года» пишет - в шести областях и Киеве пациенты смогут добровольно заплатить до 50 грн в месяц и получить лекарства бесплатно…

http://www.segodnya.ua/news/14183910.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Приватизация “Укртелекома”: продажа только для православных?» пишет - похоже на то, что принять полноценное участие в конкурсе по продаже “Укртелекома” смогут только православные верующие. Конкурс должен состояться 28 декабря. То есть, когда будут разворачиваться приватизационные страсти, западный мир будет праздновать рождественско-новогодние праздники. Однако во ФГИУ считают, если кому-то очень нужен “Укртелеком”, то можно забыть и о Рождестве...

https://economics.unian.net/rus/detail/63089

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «РУЭ дождалось - Генпрокуратура «спешит» на помощь» пишет – Генпрокуратура подала иск к Газпрому и Нафтогазу по поводу 11 кубометров газа РосУкрЭнерго. Сложившаяся ситуация выглядит абсурдно, так как, скорее всего, ГПУ встала на защиту РУЭ именно тогда, когда компания меньше всего нуждалась в этом…

https://economics.unian.net/rus/detail/63161

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кабмин за укрощение цен импортом. Доллар против…» пишет – Кабмин для укрощения цен инициирует отмену пошлин на ввоз ряда продуктов питания. На данном этапе это выход, но процесс повышения стоимости продовольствия продолжится до достижения гривней уровня девальвации 2008 года, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/63134

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Опять Wal-Mart» пишет – крупнейший ритейлер мира может увести из-под носа X5 Retail Group розничную сеть «Копейка», о покупке которой лидер российского рынка почти договорился. Wal-Mart возобновила переговоры с Николаем Цветковым, и владелец «Копейки» решил поторговаться…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/247749/opyat_walmart

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Издание «Известия» в публикации «Много денег. И ничего» пишет – в первом полугодии средняя зарплата в России составляла 20 тысяч рублей в месяц. Специалисты аудиторской компании ФБК взяли на себя труд проанализировать, как именно зарплаты распределяются по отраслям. Вверху списка оказались банковские работники, внизу - крестьяне, кожевенники и текстильщики. Разница в доходах между лидером и аутсайдером составляет пять раз. Сократить этот разрыв помогут модернизация экономики и инвестиции в образование, говорят эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3147269/

(УНИАН)