В ноябре в Крыму пройдет Черноморский экономический форум

С 26-27 ноября в Ялте пройдет Международный Черноморский экономический форум, в котором ожидается участие более 250 представителей правительственных, деловых, экспертных кругов и медиа из Украины, России, Грузии, Турции, Болгарии, Румынии, Греции, Молдовы, Армении и Азербайджана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Республиканский комитет Крыма по информации.

«Черноморский экономический форум - международная платформа для диалога ведущих представителей власти и бизнеса в Черноморском регионе, организованная под патронатом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА Советом министров Крыма», - говорится в пресс-релизе.

Мероприятие проводится с целью содействовать улучшению инвестиционного климата, экономическому развитию и повышению конкурентоспособности Черноморского региона в целом и Крыма в частности

«В программу форума войдут актуальные вопросы экономического и политического потенциала Черноморского региона, а также возможностей сотрудничества в ключевых отраслях и проектах - от транспортной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, санаторно-курортного оздоровления и туризма до защиты природных ресурсов Черного моря», - отметили в рескоминформ.

С украинской стороны ожидается участие главы государства, представителей правительства, таможенной службы.