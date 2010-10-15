Турчинов: Президент вскоре отправит в отставку правительство Азарова

Первый заместитель лидера партии “Батьківщина” Александр ТУРЧИНОВ прогнозирует, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вскоре отправит в отставку премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, по его словам, «реклама Партии регионов, которая последний месяц крутится по телевидению – яркое свидетельство их лживости и беспомощности».

«Партия регионов свой экономический провал пытается неуклюже скрыть за работой предыдущего правительства», - сказал первый заместитель председателя партии "Батьківщина". По его словам, на протяжении четырех месяцев после отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО цены были стабильные, а инфляция минимальная, и именно поэтому «Кабмин ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА еще выезжал на результатах предшественников». «Но, включив печатный станок в Нацбанке, уничтожая бизнес, бездарно руководя и нивелируя экономические пропорции и разрушая экономические приоритеты, они привели к гиперинфляции, дестабилизации экономики и деморализации населения», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он заметил, что “рассказ с телеэкранов о том, как "помаранчевые последние пять лет контролировали страну", непосредственно касается В.ЯНУКОВИЧА, который, по меньшей мере, половину этого срока руководил правительством. “То есть, по мнению авторов этого рекламного «шедевра», ЯНУКОВИЧ на самом деле помаранчевый", - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ допустил, что таким образом окружение В.ЯНУКОВИЧА "занимается его перекраской - читай ребрендингом - в социалиста с помаранчевым лицом". «Не зря же Партия регионов, которой отказали во вступлении в ЕНП, хочет пролезть в Социнтерн", - добавил он.

«Можно спрогнозировать, что вскоре уже помаранчевый социалист ЯНУКОВИЧ снимет бело-голубое правительство АЗАРОВА", - заявил А.ТУРЧИНОВ.