Главное на 15 октября (день)

Новости ТЭК

Украина завершает переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти в Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО в ходе 38-го заседания Электроэнергетического совета СНГ сегодня в Киеве.

«Сейчас завершаем переговоры по открытию дополнительного маршрута поставки нефти, в том числе нефтепровода», - сказал он.

При этом министр добавил, что «мы вольны выбирать маршруты, которые экономически выгодны Украине». «Поэтому любые вопросы, которые касаются поставки энергоресурсов, которые имеют очень важное значение и для экономики, и для политики других стран, мы решаем в обстановке компромиссов. Но, тем не менее, на первое место ставим экономический интерес», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Министерство угольной промышленности Украины инициирует выставление в 2011 году на приватизацию всех государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

«Мы будем через Фонд (госимущества – УНИАН) приватизировать все шахты. То есть столько, сколько можно будет выставить – это так называемая разведка боем. Но сказать, сколько именно будет приватизировано, пока не возможно», - сказал министр.

При этом он затруднился уточнить, какой объем средств государство сможет выручить от продажи госшахт в следующем году, отметив, что начальная стоимость объектов будет формироваться, исходя из уровня их рыночной капитализации, а также инвестиционной привлекательности.

Кабинет министров Украины (постановление от 12 октября 2010 г. №926) утвердил Соглашение (в форме обмена нотами) между Кабмином и Правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан об участии в деятельности Международного центра по обогащению урана.

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Напомним, украинский госконцерн "Ядерное топливо" приобрел 10% акций Международного центра по обогащению урана (МЦОУ) в Ангарске (Иркутская область, РФ).

Государственная польская нефтетранспортная компания PERN Przyjaźń назначила своим представителем в правлении международной компании «Сарматия» Радослава БОДЬО.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор «Сарматии» Сергей СКРИПКА.

Он сказал, что Р.БОДЬО работает в PERN директором департамента надзора за имуществом.

По его словам, PERN назначила своего представителя 30 сентября вместо подавшего в отставку в июне этого года Марчина ЯСТШЕМБСКОГО.

С.СКРИПКА отметил, что обязательство назначить своего представителя в компании было записано в протоколе межправительственной польско-украинской комиссии по экономическому сотрудничество, заседание которой состоялось 29-30 сентября.

Аграрная промышленность

Кабинет министров Украины (распоряжение от 12 октября 2010 г. №1960-р) выделил Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда на безвозвратной основе 50 000 тыс. грн. для предоставления государственной финансовой поддержки по созданию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Текст документа размещен на сайте КМУ.

Согласно документу, указанные средства используются согласно Порядку использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для предоставления государственной финансовой поддержки для создания оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 29 сентября 2010 г. № 893.

Министерство экономики Украины предлагает расширить ассортимент товаров, на который распространяется государственное регулирование цен. Соответствующий проект постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы ценообразования на отдельные виды товаров для основных социальных и демографических групп населения» опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается установить на муку пшеничную и ржаную, хлеб, макаронные изделия, сахар, масло подсолнечное предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 5% к оптово-отпускной цене субъекта хозяйствования и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 10% цены закупки без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении; на крупы, говядину, свинину, мясо птицы, сало, колбасы вареные, сосиски, сардельки, рыбу свежую, селедку, молоко, творог, сыр, спред, сметану, масло сливочное, яйца куриные, картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, детское питание и товары для детей предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10% к оптово-отпускной цене субъекта хозяйствования и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 10% цены закупки без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении.

Кроме того, предлагается установить рентабельность производства (без учета стоимости сырья) при упаковке (фасовке) продовольственных товаров, на которые введено государственное регулирование, на уровне не выше 5%; и рентабельность производства детского питания на уровне не выше 10%.

Также документом предлагается ввести декларирование изменения оптово-отпускных цен Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями на муку пшеничную и ржаную, хлеб, макаронные изделия, сахар, масло подсолнечное, крупы, говядину, свинину, мясо птицы, сало, колбасы вареные, сосиски, сардельки, рыбу свежую, селедку, молоко, творог, сыр, спред, сметану, масло сливочное, яйца куриные.

Документом предлагается утвердить порядок установления цен на продовольственные товары, относительно которых введено государственное регулирование методом установления торговых надбавок.

Согласно порядку, декларированию подлежат изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары в случае, когда эти цены увеличиваются на протяжении месяца более чем на 1%. Если продовольственные товары, относительно которых введено государственное регулирование цен, являются сырьем для производства других социально значимых продовольственных товаров, цены на которые регулируются, то изменение оптово-отпускных цен на такие товары, в случае увеличения на протяжении месяца более чем на 1%, подлежит декларированию.

Не подлежит декларированию, на протяжении маркетингового года, увеличение цены в пределах до 1% включительно за каждый месяц, но не больше 3% с даты предыдущего декларирования или изменения цен.

Финансы

Национальный банк Украины (НБУ) обязал коммерческие банки до 1 ноября т.г. предоставить ему копии договоров на проведение аудита по итогам 2010 года. Об этом говорится в письме НБУ (№47-511/7168-17906), текстом которого располагает УНИАН.

«Банки должны подать до 1 ноября 2010 года в Национальный банк Украины… засвидетельствованную банком копию договоров на проведение аудита годовой

финансовой отчетности за 2010 год», - говорится в документе.

В случае проведения аудита согласно международным стандартам, банк должен предоставить в НБУ информацию о названии аудиторской фирмы, с которой заключен такой договор, и сроки окончание аудиторской проверки.

Регулятор в своем письме напоминает банкам о рекомендации Комитета по вопросам аудита банков НБУ. В частности, банкам 1-й и 2-й групп рекомендуется воздержаться от заключения договоров на проведение аудиторской проверки годовой финансовой отчетности за 2010 год с аудиторскими фирмами, которые не придерживаются требований законодательства Украины, в том числе Международных стандартов аудита.

В Украине индекс деловых ожиданий в III квартале снизился с 121,8% до 115,4%, сообщает Национальный банк Украины.

Результаты опроса относительно деловых ожиданий предприятий в III квартале 2010 года, который был проведен в августе т.г., обнародованы на сайте Нацбанка.

«По прогнозам респондентов, в следующие 12 месяцев все составляющие индекса, кроме инвестиционных расходов на выполнение строительных работ, будут ухудшаться, хотя балансы ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, объемов реализации как на внутреннем, так и на внешнем рынках, инвестиционных вложений и занятости остаются позитивными», - говорится в информации.

Согласно результатам опроса, респонденты ожидают замедления роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Об этом свидетельствует снижение баланса ожиданий (разница между процентом позитивных и негативных оценок) на 19,7 п.п. до 17,5%.

Инфляционные ожидания, после последовательного снижения на протяжении трех предыдущих кварталов, выросли и составили в среднем 14,5% на следующие 12 месяцев против 11,8% в предыдущем квартале. Основными факторами влияния на потребительские цены респонденты назвали рост расходов на производство и доходов населения. Существенно усилилось влияние на инфляцию ожидаемых налоговых изменений. Оценки влияния на инфляционные процессы колебаний обменного курса гривни и действий НБУ продолжали снижаться.

Доля респондентов, которые не ожидают изменений курса гривни к доллару США и евро, уменьшилась.

Оценки текущей экономической активности остаются сдержанными, что свидетельствует о медленном восстановлении экономики. Согласно результатам опроса, респонденты продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, хотя негативный баланс ожиданий уменьшился и составил «минус» 9,7% против «минус» 18,0% во 2-м квартале 2010 года.

Ожидания относительно роста цен на приобретаемые товары и услуги и на продукцию собственного производства усилились. Производственные расходы и расходы на оплату наемных работников будут расти. Рост цен на сырье и материалы и на энергоносители остаются самыми влиятельными факторами изменений исходных цен. Среди факторов, которые сдерживают наращивание объемов производства, чаще всего назывались избыточное налоговое давление и слишком высокие цены на энергоносители. Оценка влияния курсовых колебаний на исходные цены и наращивание производства продолжает снижаться.

По данным НБУ, опрос проведен среди 1192 предприятий во всех регионах Украины, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, количеству работников.

Предоставленные результаты являются отображением лишь мнения респондентов - руководителей предприятий Украины в августе 2010 года и не являются оценками НБУ.

В Украине уровень бедности составляет 26,4%, или 12,5 млн. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной политики Украины Лидия ДРОЗДОВА сегодня во время мультимедийного видео-моста.

Она также сообщила, что уровень бедности в Украине в 2005 году составлял 27,1%.

«Больше всего подвержены бедности, как и в России, семьи, имеющие детей (это 33,1%), многодетные семьи (76,4%), семьи с двойной нагрузкой, где есть дети и безработные, 26,4% - это семьи, в которых есть и безработные, и трудоспособные (лица – УНИАН) – смешанные семьи», - отметила Л.ДРОЗДОВА.

Количество бедных семей в сельской местности превышает аналогичный показатель в городах.

(УНИАН)