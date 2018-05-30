Наконец Украина признала, что ассоциация с ЕС пока невозможна

Рабочий визит премьер-министра Украины Николая Азарова в Брюссель 13-14 октября был чрезвычайно насыщен встречами с руководством ЕС и переговорами на экономические и политические темы. Среди экономических, прежде всего, - подготовка соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, а также вопрос модернизации украинской ГТС. Политическая составляющая – налаживание сотрудничества между Партией регионов и Прогрессивным Альянсом социалистов и демократов европарламента.

Ассоциация и зона свободной торговли с ЕС "давят по тормозам"...

Эта поездка примечательна тем, что, наконец, после многократных заявлений представителей Евросоюза о том, что соглашение об ассоциации и ЗСТ между Украиной и ЕС не может быть подписано в скором времени, это признали и украинские власти. Соответствующее заявление Н.Азаров сделал в Брюсселе 13 октября после встреч с руководством Европейского союза.

Всего лишь неделю назад в Таллинне украинский премьер высказал надежду, что документ будет подготовлен к саммиту Украина-ЕС, который пройдет 22 ноября. Правда, тогда Н.Азаров предусмотрительно не уточнил, для чего он будет готов – для подписания или, как принято в нынешнем, да и было в прошлом правительстве, для принятия «за основу» с последующей доработкой в неопределенные сроки.

Однако Еврокомиссия работает не как наш Кабмин. И если документ готов, то он готов не почти, не в общем, а полностью. Похоже, в Украине это уже уяснили четко.

«Сроки не являются здесь главным, хотя и затягивать не следует. Но вместе с тем ставить какие-то реальные сроки, чтобы, допустим, 22 ноября подписать, – это в силу целого ряда сложностей переговорных не представляется возможным», - заявил Н.Азаров на брифинге после встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Серьезные сложности в переговорах действительно возникли и, как утверждают информированные об их ходе чиновники, из-за принципиальной позиции как ЕС, так и, что радует, Украины. Решить их на экспертном уровне без вмешательства руководства Украины и Евросоюза было невозможно. Однако Н.Азарову, следуя из его же заявления, удалось найти компромиссное решение проблем.

«Позиции, которые появились в результате наших консультаций, говорят о том, что компромисс достижим, и я уеду отсюда с полной уверенностью, что мы, в конце концов, достигнем договоренности абсолютно по всем вопросам», - сказал Н.Азаров.

В принципе, соглашение можно было бы подписать и на саммите 22 ноября, а может и раньше. Однако в этом случае Украина должна была бы согласиться на условия, выполнение которых накрыло бы «медным тазом» все сельскохозяйственное производство страны.

О ГТС замолвили слово…

О планах относительно переговоров с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Оттингером Н.Азаров заранее говорить не стал. Сказал лишь, что намерен передать ряд предложений по модернизации украинской газотранспортной системы. «Мы сегодня с ним встречаемся, обсудим эти предложения. О достигнутых результатах мы потом расскажем», - сказал он журналистам перед встречей, которая была намечена на конец дня 13 октября. На следующий день, комментируя результаты переговоров, украинский премьер сообщил, что Европейская комиссия будет инициировать трехстороннюю встречу ЕС-Украина-Россия для обсуждения ряда проектов сотрудничества в энергетической сфере, в т.ч. относительно модернизации ГТС.

«Наши предложения были еврокомиссаром с интересом восприняты, и первый позитивный результат заключается в том, что Еврокомиссия будет инициировать проведение трехсторонней встречи для обсуждения целого ряда совместных проектов. Трехсторонняя встреча – имеется в виду Европейский Союз, Украина и Россия. Мы приветствуем такую встречу», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер не уточнил, о каких именно проектах, кроме модернизации ГТС, идет речь. «Понимание есть, интерес есть, но давайте подождем, как будут развиваться события», - подчеркнул премьер-министр.

Также он не стал уточнять уровень трехсторонней встречи, лишь отметил, что на первом этапе вопрос обсудят ответственные лица под эгидой еврокомиссаров, отвечающих за реализацию данных проектов. Стоит напомнить, что ранее в Еврокомиссии не исключали возможность проведения осенью трехсторонней встречи для обсуждения вопроса модернизации ГТС на высшем уровне.

Осуществление мечты Азарова в руках Тимошенко

В ходе встречи с украинским премьером президент европарламента Ежи Бузек говорил о необходимости сотрудничать с оппозицией. Н.Азаров только «за», да вот оппозиция упирается.

«Я сказал господину президенту, что я мечтаю конструктивно сотрудничать с оппозицией, и я прошу его, чтобы он обратился к нашей оппозиции и призвал ее к конструктивному сотрудничеству с правительством», - сказал премьер. Журналисты поинтересовались, готов ли Е.Бузек выполнить эту просьбу. В ответ Н.Азаров дал понять, что он оценил шутку украинского премьера, сказав, что оппозиция как и журналисты всегда против власти, однако с ними надо сотрудничать.

«Я имею определенный опыт пребывания у власти в моей стране: когда ты у власти, то всегда кажется, что оппозиция не очень позитивна и делает не то, что нам хотелось бы, но «ее нужно брать на борт», - сказал Е.Бузек.

Партия регионов выбирает социалистов

Второй день пребывания в Брюсселе Н.Азарав посвятил преимущественно партийным вопросам. Он провел переговоры и подписал меморандум о сотрудничестве между Партией регионов и Прогрессивным Альянсом социалистов и демократов европарламента.

Выбор левоцентристов для сотрудничества достаточно неожиданный, однако стратегически оправдан тем, что это вторая по весу политическая сила в европарламенте после Европейской народной партии, в состав которой входят украинские «Батькивщина» и «Наша Украина». Кроме того, ожидается, что в 2012 году европарламент возглавит председатель группы социал-демократов Мартин Шульц.

Объясняя на брифинге, почему ПР выбрала в друзья группу М.Шульца, Н.Азаров отметил, что главное – поддержка фракции европейских социалистов и демократов европейского вектора политики Украины. Вместе с тем, Н.Азаров заявил, что ЕНП «в принципе отрицает европейскую интеграцию Украины».

Это высказывание вызвало удивление у многих экспертов и дало свежий повод оппозиции для критики Партии регионов и ее председателя.

Заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря, буквально через несколько часов после появления комментария Н.Азарова в лентах новостей информагентств заявил, что слова главы ПР свидетельствуют о его некомпетентности как во внешней политике, так и в идеологии европейских партий, поскольку ЕНП всегда заявляла о поддержке Украины на пути евроинтеграции.

Но вернемся к визиту Н.Азарова в Брюссель. На вторую половину дня 14 октября балы запланирована культурная программа. Украинский премьер в узком кругу сопровождающих лиц посетил Дом музей Питера Рубенса в Антверпене. После чего из аэропорта «Брюссель-Насьйональ» он отбыл в Киев.

P.S. В ходе визита Н.Азарова в Брюссель журналисты, ожидающие начала переговоров у входа в здание Еврокомиссии, стали свидетелями, как мужчина в спортивных трусах совершенно беспрепятственно прошел через охрану и отправился к лифту, чтобы, как выяснилось, занять свое рабочее место и трудиться на благо Европейского союза. Чиновник просто во время обеденного перерыва решил сделать пробежку по парку, находящемуся неподалеку. Позже в спортивной форме в здание ЕК прошли еще несколько чиновников-спортсменов.

«Какой бардак в учреждении! Нет на них нашего Толстоухова», - в шутку заметил кто-то из журналистов.

Юрий Дощатов (УНИАН)