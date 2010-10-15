Президент России предложил кандидатуру на пост мэра Москвы

Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что вносит на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы, сообщает РИА Новости

Пост столичного градоначальника стал вакантным 28 сентября, когда глава государства в связи с утратой доверия отрешил от должности Юрия Лужкова, руководившего городом более 18 лет.

"Хотел бы сообщить, что я принял решение внести Вашу кандидатуру в Мосгордуму для наделения полномочиями мэра Москвы", - сказал Медведев на встрече с Собяниным.

Он подчеркнул, что это "сложная и ответственная работа", и она по плечу Собянину.

Президент подчеркнул, что у кандидата на пост мэра есть "достаточный жизненный опыт".

"Вы были успешным губернатором (Тюменской области - ред.), успешным, потому что многое было сделано, после этого приобрели хороший опыт работы в администрации президента, сейчас работаете заместителем председателя правительства, на всех этих участках мы с Вами встречались", - отметил Медведев.

Он также напомнил, что Собянин возглавлял его избирательный штаб.

"Зная Вас не понаслышке и как делового и современного человека, я считаю, что у Вас есть все способности, чтобы возглавить столицу нашей страны", - сказал Медведев.