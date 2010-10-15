Главное за 15 октября (вечер)

Новости дня

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Основными новостями второй половины дня стали сообщения Госкомстата о результатах работы промышленности страны, о агропроизводстве и запах зерна, о намерении правительства приватизировать предприятия теплоэнергетики...

Экономика

Тигипко: Проект Таможенного кодекса представят через неделю

Проект Таможенного кодекса будет презентован через неделю.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Харькове вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, говоря о мероприятиях, которые могут стабилизировать ценовую ситуацию на рынке.

«Если говорить о сельском хозяйстве, то на подходе таможенное законодательство. Группа предпринимателей – Совет предпринимателей, Совет работодателей – заканчивают (разрабатывать проект Таможенного кодекса). Через неделю мы выдадим новый подход к таможенному законодательству, где будет максимум прямых норм», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, нормы нового Таможенного кодекса будут максимально приближены к европейским.

«Задача, как и в Налоговом кодексе, так и в Таможенном – минимум контакта чиновника с бизнесом. Надо выйти на тот вариант, как в Европе», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Налоговиков будут штрафовать за несвоевременное возмещение НДС

Проект нового Налогового кодекса предусматривает применение штрафных санкции против налоговых администраций за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

Об этом на пресс-конференции в Харькове сказал вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины. Не возвращаешь, ты будешь как государство должен предприятию», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он отметил, что, кроме того, в проекте нового Налогового кодекса предусмотрено уменьшение в несколько раз всех налоговых штрафных санкций и «нигде не усилено администрирование». «Уменьшили штрафные санкции по нашему налоговому законодательству. До 500% были штрафные санкции, сейчас в Налоговом кодексе максимально 75% от объема нарушения и то за третье нарушение», - уточнил С.ТИГИПКО.

Проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.

Финансы

МВФ готовит новую миссию в Украину

Международный валютный фонд готовит новую миссию для работы в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в телефонном разговоре с главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Стороны обсудили ход выполнения программы сотрудничества Украины и МВФ. Д.СТРОСС-КАН отметил прогресс в выполнении правительством Украины этой программы, в частности относительно параметров дефицита госбюджета.

Он также информировал Президента, что в настоящее время готовится новая миссия МВФ для работы в Украине.

Стороны отметили, что сегодня имеются все основания говорить о продолжении эффективного сотрудничества Украины и МВФ.

ТЭК

Минуглепром намерен привлечь у “Укрэксимбанка” 1 млрд. грн.

Министерство угольной промышленности Украины ведет переговоры с “Укрэксимбанком” о привлечении 1 млрд. грн. на техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий по схемам финансового лизинга.

Об этом сообщил сегодня журналистам министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО.

“Сейчас с “Укрэксимбанком” тоже разговариваем об 1 млрд. грн., тоже на три года”, - сказал министр.

При этом он напомнил, что аналогичное соглашение Минуглепром подписал с российским “ВТБ”.

Ю.ЯЩЕНКО уточнил, что сегодня министерством уже проведены соответствующие процедуры по закупке горно-шахтного оборудования (ГШО) и подписаны лизинговые соглашения с четырьмя предприятиями – производителями ГШО – на общую сумму более 1 млрд. грн.

Бензин в Украине за неделю подорожал

С 8 по 15 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,1-0,3% (в среднем на 0,2%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 8 по 15 октября 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 0,1% - с 6,79 грн./литр до 6,80 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 0,1% - с 7,14 грн./литр до 7,15 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 0,3% - с 7,46 грн./литр до 7,48 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 0,3% - с 6,73 грн./литр до 6,75 грн./литр.

Задолженность НАК «ЭКУ» перед «Углем Украины» составляет 721 млн. грн.

Задолженность энергогенерирующей компании НАК «Энергетическая компания Украины» перед ГП «Уголь Украины» на 1 октября составила 721 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель министра угольной промышленности Украины Юрий ЧЕРЕДНИЧЕНКО, выступая на коллегии Министерства угольной промышленности,.

По его словам, «Уголь Украины» уже подписал графики погашения задолженности в октябре-декабре с ОАО «Донбассэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

В то же время, вопрос погашения задолженности «Западэнерго» перед оператором рынка угольной продукции пока остается нерешенным.

Ю.ЧЕРЕДНИЧЕНКО уточнил, что за девять месяцев текущего года предприятия Минуглепрома отгрузили на нужды ТЭС 13,382 млн. тонн угольной продукции.

Тигипко: Предприятия теплоэнергетики готовят к приватизации

Кабинет министров Украины в ближайшее время начнет подготовку предприятий тепловой энергетики к приватизации.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН об объектах, которые готовит правительство к приватизации в ближайшее время.

«Сейчас надо быстро найти консультантов, которые бы помогли нам разобраться с тепловой энергетикой. Очень фондоемкая отрасль и для нас критичная», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он отметил, что процесс генерации тепловой энергии в настоящее время очень дорогой, неэкономный и предоставляет меньше конкурентных возможностей для Украины на рынке энергии.

По словам С.ТИГИПКО, предприятия тепловой энергетики требуют больших капиталовложений для модернизации, и государство в настоящее время не в состоянии самостоятельно осуществить это.

«Имея 50% ядерной энергетики, которая сегодня очень дешевая и давала бы нам хорошую конкурентную возможность, мы имеем 50% тепловой, которая очень дорогая, неэкономная, требующая большой модернизации. И там государство само не справится, туда надо привлекать частные инвестиции. Вот это самая важная задача в приватизации, если говорить о приватизации в ближайшее время», - сказал С.ТИГИПКО.

Агро

Аграрии Украины на 1 октября собрали 34 млн. тонн зерна

Аграрии Украины по состоянию на 1 октября 2010 года собрали 33,9 млн. тонн зерна, что на 12,8% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 13 млн. га, что на 4% ниже аналогичной даты 2009 года, средняя урожайность составляет 25,8 ц/га.

В частности, пшеницы собрано 17,5 млн. тонн, что на 19,3% меньше, чем на 1 октября 2009 года, ячменя – 8,9 млн. тонн (на 19% меньше). Ржи собрано 493 тыс. тонн (на 50,8% меньше), овса – 490 тыс. тонн (на 37,3% меньше), проса – 120 тыс. тонн (на 14,2% меньше). Гречки собрано 134 тыс. тонн (на 72% меньше), риса – 116 тыс. тонн (на 68,9% больше). Кукурузы собрано 5,5 млн. тонн (в 2,7 раза больше).

Подсолнечника собрано 5 млн. тонн (на 31,4% больше), сахарной свеклы – 4,8 млн. тонн (в 2,3 раза больше).

В Украине на 1 октября т.г. в хозяйствах всех категорий производство картофеля снизилось на 6,4%, - до 18 млн. тонн, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Производство овощей снизилось на 0,7% - до 6,2 млн. тонн.

Урожай плодов и ягод составил 1,3 млн. тонн, что на 16,5% больше показателя 2009 г.

В Украине на 1 октября озимые посеяны на площади 4,9 млн. га

В Украине на 1 октября озимые на зерно и зеленый корм (включая рапс) посеяны на площади 4,9 млн. га, что на 10% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, зерновые на зерно посеяны на площади 3,9 млн. га, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.

Для обеспечения урожая в 2011 году аграрные предприятия (кроме малых) на 1 октября т.г. провели подготовку почвы под сев озимых культур (включая чистые пары) на площади 6,6 млн. га, что на 8,9% меньше, чем на 1 октября 2009 года. Зяблевая обработка почвы проведена на площади 2,6 млн. га, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.

МинАП снизило прогноз производства сахара в 2010 году на 5%

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз производства сахара в текущем году на 5% - до 2 млн. тонн.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сейчас мы прогнозы даем в объеме 2 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что ранее министерство прогнозировало производство сахара в объеме 2,1-2,2 млн. тонн.

По словам министра, снижение прогноза связано с тем, что производители «с осторожностью дают объемы производства сахара и сахаристость», в связи с чем часть сахара остается вне баланса. Он сообщил, что подтверждением этому стал 2009 год, когда согласно балансам дефицит сахара на внутреннем рынке составлял около 600 тыс. тонн, но импорт 260 тыс. тонн оказался достаточным, свидетельством чему, по словам министра, является присутствие сахара на внутреннем рынке, не учтенного балансом.

«Сегодня беспокойств, что будут проблемы с сахаром, нет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, заявив, что Украина ожидает от Российской Федерации разрешения на экспорт 150 тыс. тонн сахара в РФ без таможенных пошлин.

Запасы зерна в Украине на 1 октября снизились на 24%

В Украине на 1 октября этого года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 17,9 млн. тонн зерна, что на 24% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины. В том числе, имелось 9,9 млн. тонн пшеницы, 3,2 млн. тонн ячменя, 3,3 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 10,5 млн. тонн зерна (на 21% меньше прошлого года), в том числе, 5,7 млн. тонн пшеницы, 2,2 млн. тонн ячменя, 1,5 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 7,4 млн. тонн зерна (на 26% меньше), в том числе, зернохранящие – 5,5 млн. тонн (на 21% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 4,3 млн. тонн (на 30% больше, чем на 1 октября 2009г.).

Присяжнюк: ВТО не применит к Украине сенкций за введение квот на экспорт зерна

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК не прогнозирует применение санкций со стороны ВТО к Украине из-за введения квот на экспорт зерна.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Не ожидаем никаких санкций», - сказал он.

По словам министра, обеспечение продовольственной безопасности страны в продовольственном и фуражном зерне – это вопрос каждой страны.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что даже в резолюции Организации Объединенный Наций 1975 года четко сказано, то продовольственная безопасность страны – это не только право, но и обязательство правительства этой страны.

«В рамках ВТО это предусмотрено, и даже в рамках сегодняшних протокольных согласований с ЕС по зоне свободной торговли также предусмотрено, что если мы доходим до минимума в экспортных возможностях, мы имеем право ограничивать экспорт», - сказал он.

Строительство

Разрешительные процедуры в строительстве упростят

Министерство регионального развития и строительства планирует на следующей неделе передать в Кабмин законопроект об упрощении разрешительных процедур на строительство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО, министерство 3 месяца работает над разработкой законопроекта, который должен сократить разрешительные процедуры на строительство до 60 дней.

“Сегодня перечень составляющих в процедуре, предшествующей началу строительных работ, составляет 142 пункта, а время, на протяжении которого инвестор может ожидать всяких разрешений, достигает 400 дней ”, - сказал он.

В частности, законопроектом предусматривается сформировать Градостроительный кадастр, предусмотреть разработку планировочной документации для всей территории Украины.

ЖКХ

Запуск тепла завершен в 25 регионах

На сегодня запуск централизованного отопления завершен в 25 регионах Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его данным, на сегодняшний день введено в работу 23 733 котельных, подключено к отоплению 137216 жилых домов, 12579 детских садов, 19504 учебных заведений и 6466 больниц.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что в связи с теплыми погодными условиями в Крыму и Севастополе (температура воздуха там составляет плюс 14-17 градусов тепла), котельные работают не в полном объеме. При этом все газовые и угольные котельные в Крыму запущены в работу, в процессе запуска находится котельные, работающие на жидком топливе. Объекты социальной сферы и жилые дома в северных районах полуострова отапливаются.

По словам министра, с наилучшими показателями в отопительный сезон вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, где на 11 октября полностью отапливались объекты социальной сферы и жилые дома.