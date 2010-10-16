Главное за 16 октября

Новости дня

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Основными новостями дня стали сообщения о подготовке к переговорам Украина-Россия-ЕС по энерговопросам, заявление министра энергетики России по газовым контрактам с Украиной, заявления Азарова и Клюева по РосУкрЭнерго...

В воскресенье на Правобережье Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом

17 октября, согласно прогнозам синоптиков, па Правобережье Украины ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в Украине местами будет наблюдаться туман. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в южных областях 3-8°, на востоке и на севере Левобережья от 3° мороза до 2° тепла; днем 6-11° тепла, на юге и на Закарпатье до 14°; в Крыму ночью 5-10°, днем 12-17°.

В Киеве и области возможный небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 6-11°. По г.Киеву температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

Нефть. Газ

В Украине подготовятся к переговорам Украина-Россия-ЕС по энерговопросам

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО начать подготовку к трехсторонним переговорам Украина-Россия-ЕС по энергетическим вопросам.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, такое поручение глава украинского правительства дал во время встречи с министром энергетики Российской Федерации Сергеем ШМАТКО.

Как отмечается, во встрече также принимал участие Ю.БОЙКО.

Н.АЗАРОВ напомнил, что во время официального визита в Брюссель предложил Европейскому Союзу провести трехсторонние переговоры относительно энергетической сферы, и это предложение было положительно воспринято.

«Украина к переговорам принципиально готова, министр топлива и энергетики Украины получил поручение готовить наше виденье повестки дня таких переговоров. Очевидно, чтобы достичь успеха, чтобы прогнозируемо работать, мы должны совместно оценить потребности и перспективы европейского рынка, а также совместно выработать убедительные гарантии того, что транзитных рисков не существует, и не будет существовать. Перспективы такой согласованной работы, на самом деле, очень значительны», - заявил Н.АЗАРОВ.

Азаров и Клюев против компенсаций “РосУкрЭнерго” из бюджета – СМИ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ считают претензии компании “РосУкрЭнерго” необоснованно завышенными и выступают категорически против каких-либо существенных компенсаций за счет госбюджета.

Об этом сообщает газета “Зеркало недели” (№ 38 за 16-22 октября) со ссылкой на свои источники, приближенные к Кабинету министров.

Как напоминает издание, на сегодняшний день уже две судебные инстанции в Украине подтвердили правомерность решения Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм от 8 июня 2010 года, в соответствии с которым НАК “Нафтогаз Украины” обязана вернуть компании “РосУкрЭнерго” 12,1 миллиарда кубометров природного газа.

Для завершения процедуры имплементации решения Арбитражного института Торговой палаты города Стокгольм необходимо последнее решение – Верховного суда Украины, отмечает “Зеркало недели”.

Министр энергетики РФ: выполнение газовых контрактов Украиной должно быть главным приоритетом

Министр энергетики России Сергей ШМАТКО подчеркивает, что выполнение газовых контрактов Украиной должно быть главным приоритетом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства энергетики России, на пресс-конференции в Киеве по итогам 38-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ С.ШМАТКО, отвечая на вопрос о газовых отношениях России и Украины, отметил, что у двух стран есть контракт по поставкам газа, который должен выполняться в полной мере.

Он отметил, что при этом позиция российской стороны по данному вопросу «максимально доброжелательна и конструктивна». Россия идет на рассмотрение украинских предложений об изменении подходов в принципах ценообразования на газ, учитывая и настойчивость украинской стороны, и объективные экономические факторы, добавил он.

Транспорт

Азаров поручил до 1 марта открыть скоростной трамвай в Киеве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил до 1 марта полностью открыть линию скоростного трамваю в Киеве.

Об этом премьер заявил сегодня во время церемонии открытия первой очереди скоростного трамваю в Киеве, обращаясь к первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ.

«Давайте 1 марта введем ее (линию скоростного трамваю – УНИАН) полностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как отметил А.ПОПОВ, длина линии трамваю составляет 10,1 км.

За один час скоростной трамвай будет обслуживать до 15-20 тыс. пассажиров.

«Таким образом мы решаем вопрос перевозки пассажиров с Борщаговки», - сказал он.

Также он сообщил, что киевляне в течение недели могут ездить на скоростном трамвае бесплатно.

В связи с открытием скоростного трамваю, по его словам, с маршрутов, параллельных трамваю, будут убраны до 80 единиц маршрутных такси.