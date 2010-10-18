Сегодня в Киеве состоится встреча Януковича и Чавеса

08:28, 18 октября 2010
Разное
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Сегодня в Киеве состоится встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕСОМ ФРИАСОМ.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, встреча начнется в 11.00. Потом состоятся украинско-венесуэльские переговоры под председательством обоих президентов.

В 13.00 состоится встреча В.ЯНУКОВИЧА и У.ЧАВЕСА с представителями украинских, венесуэльских и иностранных средств массовой информации (ул. Банковая, 11, Администрация Президента Украины, Зал государственных мероприятий).

На 15.30 запланировано ознакомление Президента Венесуэлы с производственными мощностями Авиационного научно-технического комплекса им. О.К.Антонова (ул. Туполева, 1).

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