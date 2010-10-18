Во французском Довиле состоится встреча Медведева, Меркель и Саркози

18-19 октября в Довиле (Франция) после пятилетнего перерыва состоится трехсторонняя встреча Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Франции Николя САРКОЗИ и Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, планируется, что лидеры трех стран обсудят проблемы европейской и глобальной безопасности, сотрудничества Россия-ЕС, а также актуальные международные вопросы.

«Основная тематика нынешнего саммита – перспективы строительства в регионе Евро-Атлантики и Евразии демократического пространства равной и неделимой безопасности, которая должна отвечать современным политическим реалиям и позволять сообща реагировать на общие угрозы и вызовы», - говорится в сообщении.

В контексте обеспечения евробезопасности в повестке дня встречи лидеров трех государств инициатива Президента РФ о разработке Договора о европейской безопасности, выдвинутая в 2008 году, российско-германская инициатива формирования Комитета Россия-ЕС на министерском уровне по вопросам внешней политики и безопасности, французская идея создания единого пространства в области экономики и безопасности между Россией и Евросоюзом и др.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы подготовки и проведена «сверка часов» в отношении предстоящих в ближайшее время крупных внешнеполитических мероприятий – саммитов ОБСЕ (Астана, 1-2 декабря) и Россия-ЕС (Брюссель, 7 декабря). Будет также обсуждаться проблематика сотрудничества Россия-НАТО.

Также будет обсуждаться проект соглашения об отмене виз в отношениях России с Европейским Союзом и общего облегчения визовых режимов с другими странами. В центре внимания в Довиле будут и предпринимаемые международным сообществом меры по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Инициатива создания российско-германо-французского механизма взаимодействия возникла в марте 1998 года на неформальной встрече в Москве глав трех стран. Основная задача – содействие становлению многополярного мира, исключающего возможность доминирования какой-либо одной державы.