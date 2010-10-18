В Украину прибыл Президент Венесуэлы Чавес

В Украину с визитом прибыл Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе однодневного визита, сейчас запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Венесуэлы У.ЧАВЕСОМ.

После этого состоятся украинско-венесуэльские переговоры под председательством президентов.

Также сегодня после встречи с журналистами, которая состоится совместно с главой Украинского государства, У.ЧАВЕС посетит Авиационный научно-технический комплекс им. О.Антонова.