В Украину прибыл Президент Венесуэлы Чавес
11:36, 18 октября 2010Разное
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В Украину с визитом прибыл Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе однодневного визита, сейчас запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Венесуэлы У.ЧАВЕСОМ.
После этого состоятся украинско-венесуэльские переговоры под председательством президентов.
Также сегодня после встречи с журналистами, которая состоится совместно с главой Украинского государства, У.ЧАВЕС посетит Авиационный научно-технический комплекс им. О.Антонова.
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