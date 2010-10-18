Запад и центр Украины за смену мэров, юг и восток - за стабильность власти - социолог

Запад и центр Украины выступают за смену мэров городов, а юг и восток высказываются за стабильность власти.

О такой тенденции электоральных вкусов сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор социологической компании «SocioMediaGroup» Владислав МЕЛЬДМАН.

По его словам, «SocioMediaGroup» в октябре провела ряд исследований в разных населенных пунктах Украины.

В.МЕЛЬДМАН отметил, что, согласно результатам последнего исследования в Цюрупинске Херсонской области, Рубежном Луганской области, Ирпене Киевской области и Владимир-Волынском Волынской области, социологи выявили, что жители Цюрупинска и Рубежного не желают менять мэра, а в Ирпене и Владимир-Волынском падает рейтинг городской власти.

Как сказал В.МЕЛЬДМАН, за продолжение полномочий действующей власти Рубежного еще на одну каденцию выступают более 70% опрошенных местных жителей.

Согласно данным социологической компании «SocioMediaGroup», 74,3% жителей Рубежного считают, что сейчас не время менять городского голову. Это подтверждается и тем, что за мэра Рубежного Анатолия БУСЕНКОВА, если бы выборы в городе состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы 37,7% избирателей. В то же время значительно упал рейтинг его оппонента Константина КОЗЮБЕРДЫ – за него проголосовали бы 16,6% избирателей. Рейтинг других соперников А.БУСЕНКОВА суммарно не превышает 15%.

Похожие электоральные настроения наблюдаются и в Цюрупинске, 67,3% опрошенных жителей которого убеждены, что на данный момент необходимо, чтобы городским головой осталась Людмила ЗАРЕЧНАЯ. За нее, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы 39,3% избирателей. При этом значительно упал рейтинг ее оппонентов Василия ПЛОТНИКОВА (за него проголосовали бы 14,3% избирателей), Владимира ЛЕНЯ (8,7%) и Дмитрия ОСИПОВА (6,7%).

Социолог отметил, что кардинально противоположная ситуация в Ирпене. Исследование показало, что если бы выборы в городе состоялись в ближайшее воскресенье, то мэром Ирпеня стал бы лидер общественной организации «Новые лица» Владимир КАРПЛЮК, за которого проголосовали бы 30,4% жителей города. За его оппонента Владимира СКАРЖИНСКОГО свои голоса готовы отдать 8,6% опрошенных. А действующий мэр Ирпеня Олег БОНДАР набрал бы 5,9% голосов избирателей.

Аналогичная ситуация и во Владимир-Волынском, где, согласно результатам исследования, побеждает представитель партии «Справедливость» Анатолий СОРОКА. За него отдали бы голоса 34,3% избирателей. На 5,7% отстает от него действующий мэр Петр САГАНЮК, избранный в 2006 году от БЮТ, а на этих выборах выдвинутый партией Сергея ТИГИПКО «Сильная Украина». Рейтинг П.САГАНЮКА составляет 27,8%. Заключает тройку представительница «Нашей Украины» Вера ЧАЙКОВСКАЯ-ТАРЛИКОВА, за которую готовы отдать голоса 11,7% респондентов.

В.МЕЛЬДМАН отметил, что хоть исследование и дает им возможность “нарисовать определенную картинку”, в целом в Украине ситуация накануне дня голосования неоднозначная.

По его словам, например, на сегодняшний день поддержка кандидатов от Партии регионов даже на востоке и юге не означает безусловной победы.

Опрос проводился 12-16 октября. Суммарно были опрошены 3560 респондентов с учетом социально-демографических характеристик, которые представляют взрослое население городов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.