Главное на 18 октября (день)

Основные события первой половины дня



Международные новости



В Украину с визитом прибыл Президент Боливарианской Республики Венесуэла Уго ЧАВЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе однодневного визита, сейчас запланирована встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Президентом Венесуэлы У.ЧАВЕСОМ.

После этого состоятся украинско-венесуэльские переговоры под председательством президентов.

Также сегодня после встречи с журналистами, которая состоится совместно с главой Украинского государства, У.ЧАВЕС посетит Авиационный научно-технический комплекс им. О.Антонова.

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ЗАО "Белорусская нефтяная компания" и компания "Петролеос де Венесуэла" подписали контракт на поставку венесуэльской нефти в Беларусь в 2011-2013 годах в объеме 10 млн. тонн ежегодно.

Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, соответствующий документ был подписан между компаниями в рамках визита в Беларусь Президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА.

Кроме того, РУП "ПО "Белоруснефть" и АО "Венесуэльская нефтяная компания" подписали Меморандум о взаимопонимании, который предполагает увеличение площади совместного белорусско-венесуэльского предприятия "Петролера БелоВенесолана". Документ подтверждает намерение Венесуэлы передать Беларуси два новых месторождения, что, с учетом имеющихся, позволит белорусской стороне добывать на территории Венесуэлы более 1 млн. тонн нефти в год.

У.ЧАВЕС заявил, что гарантирует стабильность поставок нефти в Беларусь. "Мы в курсе, что ваши нефтеперерабатывающие заводы нуждаются в нефти. У белорусских НПЗ не будет нехватки нефти на годы вперед. Иметь возможность привезти нефть из Венесуэлы в сердце Европы на ваши НПЗ - это является стратегически важным для нас. Вы нам позволяете создавать новые пути для торговли нашей нефтью. Мы гордимся тем, что наши корабли могут доставлять в Беларусь или через Черное, или через Балтийское море нашу нефть", - сказал Президент Венесуэлы.

В свою очередь, А.ЛУКАШЕНКО поблагодарил венесуэльскую сторону за организацию поставок в Беларусь углеводородного сырья. "Мы особенно признательны руководству и работникам Венесуэльской нефтяной компании, которая выполняет все договоренности", - цитирует пресс-служба слова А.ЛУКАШЕНКО.

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Польские власти на вчерашних переговорах в Москве согласовали новый текст газового договора с главным поставщиком «голубого топлива» в страну - российским «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщило ответственное за переговоры польское министерство экономики.

«Согласован текст межправительственного соглашения, которое будет парафировано в момент завершения переговоров по операторскому договору между компаниями EuRoPolGaz и Gaz-System», - сообщила пресс-служба министерства.

Министерство не предоставило дополнительной информации о том, когда договор, который должны утвердить еще правительства Польши и России, может быть подписан.

В тоже время министерство экономики заявило, что Польше не угрожает срыв газовых поставок, что привело бы к ограничению снабжения промышленных предприятий (о такой возможности в начале октября предупреждала польская нефтегазовая компания PGNIG – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, первую версию утвержденного еще в феврале 2010 года газового польско-российского договора не удалось подписать до сих пор из-за замечаний Европейской комиссии.

Исполнительный орган Евросоюза потребовал от Польши отказаться от предоставления «Газпрому» эксклюзивного права пользоваться транзитным Ямальским газопроводом до 2045 года и предоставлять ему скидки на транзит.

Еврокомиссия также выступает за передачу Ямальского газопровода, которым ежегодно через Польщу в Германию поставляется около 30 млрд. кубометров газа, польскому оператору газовых сетей компании Gaz-System.

«Газпром» хочет сохранить управление трубой компанией EuRoPolGaz, в которой ему принадлежит 48% акций.

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18-19 октября в Довиле (Франция) после пятилетнего перерыва состоится трехсторонняя встреча Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, Президента Франции Николя САРКОЗИ и Федерального канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, планируется, что лидеры трех стран обсудят проблемы европейской и глобальной безопасности, сотрудничества Россия-ЕС, а также актуальные международные вопросы.

«Основная тематика нынешнего саммита – перспективы строительства в регионе Евро-Атлантики и Евразии демократического пространства равной и неделимой безопасности, которая должна отвечать современным политическим реалиям и позволять сообща реагировать на общие угрозы и вызовы», - говорится в сообщении.

В контексте обеспечения евробезопасности в повестке дня встречи лидеров трех государств инициатива Президента РФ о разработке Договора о европейской безопасности, выдвинутая в 2008 году, российско-германская инициатива формирования Комитета Россия-ЕС на министерском уровне по вопросам внешней политики и безопасности, французская идея создания единого пространства в области экономики и безопасности между Россией и Евросоюзом и др.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы подготовки и проведена «сверка часов» в отношении предстоящих в ближайшее время крупных внешнеполитических мероприятий – саммитов ОБСЕ (Астана, 1-2 декабря) и Россия-ЕС (Брюссель, 7 декабря). Будет также обсуждаться проблематика сотрудничества Россия-НАТО.

Также будет обсуждаться проект соглашения об отмене виз в отношениях России с Европейским Союзом и общего облегчения визовых режимов с другими странами. В центре внимания в Довиле будут и предпринимаемые международным сообществом меры по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса.

Инициатива создания российско-германо-французского механизма взаимодействия возникла в марте 1998 года на неформальной встрече в Москве глав трех стран. Основная задача – содействие становлению многополярного мира, исключающего возможность доминирования какой-либо одной державы.

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Bharat Diamond Burse, крупнейшая в мире биржа алмазов, открылась 17 октября в индийском Мумбаи, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Hindu.

Биржа будет располагаться на площади в 80 тысяч квадратных метров, на ней смогут работать 2,5 тысячи алмазных трейдеров.

Стоимость постройки биржевого комплекса в Мумбаи составила 250 миллионов долларов. Здание состоит из 8 башен по 9 этажей каждая. На территории комплекса вместе с трейдерами и представителями алмазных компаний будут работать некоторые банки и таможня.

Ожидается, что оборот BDB в следующем году достигнет триллиона рупий (22,7 миллиарда долларов). В 2009-2010 годах экспорт алмазов из Мумбаи составлял около 610 миллиардов рупий.

Индия является одним из крупнейших производителей и потребителей драгоценных камней в мире. Сейчас в Индии гранят 90 процентов всех алмазов. Продажи алмазов и бриллиантов за рубеж составляют 16% от всего индийского экспорта.

ТЭК



Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-сентябре т.г. сократили добычу природного газа на 5,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 14,3 млрд. куб. м.



Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-сентябре т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 12,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1,936 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине за 9 месяцев т.г. сократилась на 7,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 711,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 14,1% – до 489,0 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1%, по сравнению с 2008 годом, до 20,3 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 6,2% - до 2,899 млн. тонн, добыча газового конденсата сократилась на 5,2% - до 1,018 млн. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 14,2% – до 744 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

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Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству промышленной политики подготовить качественную программу по привлечению эффективного инвестора для достройки и запуска работы Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР).



Об этом УНИАН сообщила пресс-служба первого вице-премьер-министра.

По результатам совещания по вопросам развития Кировоградской области А.КЛЮЕВ поручил Минпромполитики также подготовить проект нормативно-правового акта об отмене запрещения на приватизацию комбината.

Кроме этого, первый вице-премьер-министр Украины дал поручение направить группу специалистов на предприятие для его тщательного обследования. В эту группу будут включены также представители региональных и местных органов власти и профильных научных институтов.

«Параллельно вы должны вести переговоры с инвесторами. Они есть. Это, в том числе, и украинские инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в достройку комбината. Необходимо, чтобы предприятие заработало», - сказал он.

А.КЛЮЕВ поручил министерству составить четкий план-график мероприятий по запуску КГОКОР. «Мы на заседании Кабинета министров его рассмотрим, примем решение, и вместе с Министерством иностранных дел будем вести переговоры с румынами, венграми, словаками и другими инвесторами», - отметил первый вице-премьер-министр.

Как сообщалось, строительство комбината в городе Долинская (Кировоградская область) началось в 1985 году как общее строительство СССР, Румынии, Словакии и Болгарии. КГОКОР был запланирован на переработку слабомагнитных окисленных руд. В начале 90-х строительство было заморожено, комбинат так и не был введен в эксплуатацию.

Финансы



В Министерстве экономики Украины 15 октября состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по международной торговле под председательством министра экономики Украины Василия ЦУШКО, на котором рассматривался вопрос о начале промежуточного пересмотра антидемпинговых мер касательно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно сообщению, комиссия также рассматривала вопрос о продлении сроков специальных расследований относительно импорта в Украину минеральных удобрений и ферросплавов независимо от страны происхождения и экспорта.

В заседании комиссии приняли участие заместитель министра экономики Василий МАРМАЗОВ, представители других министерств и ведомств.

Как сообщал УНИАН, во время переговоров по экспорту украинских труб в Россию взамен решили урезать пошлину и разрешить российской стороне свободно торговать селитрой. 12 мая этого года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила антидемпинговые пошлины на импорт российской аммиачной селитры.

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Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что через два дня завершается представление предложений к проекту Налогового кодекса для подготовки его ко второму чтению.

В.ЛИТВИН сообщил, что в субботу он имел разговор с председателем Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталием ХОМУТЫННИКОМ, который заверил, что над проектом Налогового кодекса ведется плодотворная работа.

Председатель ВР также попросил другие парламентские комитеты присоединиться к этой работе.

Также, по словам В.ЛИТВИНА, по этому документу необходимо найти общую точку зрения с правительством. «Я прошу правительство, чтобы мы работали вместе для того, чтобы на следующую пленарную неделю, где-то, ориентировочно, 4 ноября, мы могли выйти на рассмотрение этого вопроса. Но, вместе с тем, нам нужна высокая степень договоренности», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 7,9445/7,9510 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2601/0,2604, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0220/11,0335. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3874/1,3876 (пятница – 1,4070/72).

В пятницу, 16 октября, Нацбанк на рынок не выходил.

(УНИАН)

