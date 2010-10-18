Янукович по приглашению Чавеса совершит визит в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявляет о достигнутой договоренности о визите Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Венесуэлу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом У.ЧАВЕС сказал сегодня на совместной с В.ЯНУКОВИЧЕМ пресс-конференции в Киеве.

У.ЧАВЕС также сообщил о достигнутых договоренностях провести в ноябре и декабре, как в Киеве, так и в Каракасе, заседания межгосударственных рабочих групп с целью отработки нормативно-правовой базы по развитию дальнейших отношений между Украиной и Венесуэлой.

«Чтобы мы были готовы к встрече президентов в Каракасе в начале 2011 года», - заявил У.ЧАВЕС, отметив, что целью визита будет подписание первой стратегической дорожной карты для углубления отношений между Украиной и Венесуэлой в сфере энергетики, нефтехимии, сельского хозяйства, промышленности, научно-технической, образовательной отраслях и др.

«Сейчас начинается новая история. Давайте сыграем в ней роль. Да здравствует Украина!», - отметил Президент Венесуэлы.