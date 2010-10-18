Главное на 18 октября (вечер)

Украина ввела квоты на экспорт зерна и гречки. Соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 4 октября 2010 г. № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010г.» размещено на правительственном сайте.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полба в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот.

Разделение квот осуществляется на основании заявки, поданной Минэкономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме, на протяжении 15 календарных дней после опубликования на официальном веб-сайте Минэкономики информации о начале регистрации заявок.

Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает выводы Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, отмеченного в заявке, и возможности ее экспортировать.

Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, отмеченным в выводах Минагрополитики.

Нераспределенный объем квот подлежит повторному делению.

Украина будет добывать нефть и газ на территории Венесуэлы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной с Президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ пресс-конференции, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве.

«Мы с Президентом ЧАВЕСОМ договорились о том, что Украина начнет добычу нефти и газа на территории Венесуэлы», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что этот вопрос будет одним из приоритетных в контексте украинско-венесуэльских отношений.

Президенты Украины и Венесуэлы Виктор ЯНУКОВИЧ и Уго ЧАВЕС договорились о введении Дорожной карты с целью активизации двусторонних межгосударственных отношений на политическом и экономическом уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили в своих заявлениях в начале украинско-венесуэльских переговоров, которые начались в Киеве после встречи В.ЯНУКОВИЧА и У.ЧАВЕСА с глазу на глаз.

«Я оцениваю ваш визит как серьезный сигнал к готовности венесуэльской стороны активизировать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что Украина заинтересована в углублении такого взаимовыгодного сотрудничества с Венесуэлой.

«Я услышал от вас, уважаемый господин Президент, очень серьезные намерения, которые меня вдохновляют на большую перспективу наших отношений», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к У.ЧАВЕСУ, он выразил надежду, что в ближайшее время в Украине будет открыто дипломатическое представительство Венесуэлы.

Президент Украины также сообщил о достигнутой договоренности с У.ЧАВЕСОМ о создании в ближайшее время рабочей группы, которая наработает Дорожную карту, в которую будут включены все необходимые документы по созданию договорно-правовой базы.

«Предлагаю поручить нашим правительствам немедленно начать эту работу», - заявил Президент Украины.

В свою очередь, У.ЧАВЕС сказал, что «этот визит для нас является не просто протокольным визитом, и мы здесь не просто проездом». «Это очень важный для нас визит. Мы, наконец, встретились с Украиной», - сказал У.ЧАВЕС.

Он также предложил украинской стороне «в дальнейшем идти вместе по всем дорогам, которые нам придется пройти».

У.ЧАВЕС поблагодарил В.ЯНУКОВИЧА за его подробный рассказ об Украине, в частности, ее политическом и экономическом потенциале, культуре, географии и истории.

Украина в ближайшее время начнет транспортировку венесуэльской нефти в Беларусь по нефтепроводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совместной пресс-конференции с Президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ, которая состоялась по результатам украинско-венесуэльских переговоров в Киеве.

«Что касается транспортировки венесуэльской нефти в сторону Беларуси - мы ее будем транспортировать столько, сколько ее будет поступать в черноморские порты Украины», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «сегодня мы транспортируем эту нефть в цистернах, но уже в ближайшее время мы перейдем на транспортировку по нефтепроводу».

«Это наш план, который мы наметили в отношениях с Венесуэлой и Беларусью. И в дальнейшем в этом треугольнике мы договорились, что мы этот вопрос будем решать совместно», - подчеркнул также Президент Украины.

В то же время он заявил, что ни разу не слышал, чтобы российская сторона мешала процессу транспортировки венесуэльской нефти через территорию Украины в Беларусь.

«Мы считаем, что решение этого вопроса для Беларуси ни в коем случае не противоречит интересам России. Это не нарушает отношения Украины и России», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь Президент Венесуэлы У.ЧАВЕС заявил, что сотрудничество Венесуэлы с Беларусью в энергетической сфере никоим образом негативно не влияет на интересы других стран.

В частности, он заверил, что обсудил накануне этот вопрос с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ и не услышал от него никаких возражений.

Европейский Союз, Украина и Россия могут обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики 22 ноября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Марлин ХОЛЗНЕР.

“Рассматривается возможность организации такой встречи 22 ноября”, - сказала она.

По словам представителя Еврокомиссии, в этот день в Брюсселе состоится конференция, посвященная 10-й годовщины Энергетического диалога между ЕС и Россией, а также саммит Украина-ЕС.

Вместе с тем, окончательная дата встречи и уровень неформальных дискуссий пока не определены.

Кабинет министров Украины поручил Министерству регионального развития и строительства пересмотреть государственные стандарты бывшего Советского Союза (с обозначением ГОСТ) в отрасли строительства и промышленности строительных материалов.

Об этом говорится в распоряжении правительства №1982-р от 12 октября т.г., которым утвержден план мероприятий по выполнению Концепции реализации государственной политики по нормативному обеспечению строительства в Украине на период до 2015 года. Документ размещен на правительственном портале.

Согласно плану мероприятий, Минрегионстрой должен пересмотреть советские ГОСТы в отрасли строительства и промышленности стройматериалов до 2012 года.

При этом Минрегионстрою совместно с заинтересованными министерствами и другими центральными органами исполнительной власти поручено до 2015 года пересмотреть строительные нормы и правила (СниП и СН) бывшего СССР.

Вместе с тем до завершения гармонизации нормативной базы по вопросам строительства с нормативной базой Европейского Союза должна быть внедрена система государственных норм и стандартов.

Минрегионстрой также до 2011 года должен внедрить систему оценки соответствия согласно Техническому регламенту строительных изделий, зданий и сооружений, утвержденноve постановлением Кабмина №1764 от 20 декабря 2006 года.

Кроме того, до 2015 года министерству поручено инициировать принятие Межправительственным советом по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ Рамочного двустороннего соглашения о взаимном признании государствами результатов работы по оценке соответствия строительных изделий.

На протяжении января-сентября этого года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 31,264 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 45,031 млрд. грн, за который оплачено 40,437 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-сентябре увеличился на 1,9 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 89,8%.

По расчетам Дунайской гидрометеорологической обсерватории, пятно загрязняющих веществ, образовавшееся в результате катастрофы на алюминиевом комбинате в Венгрии, может достичь украинской территории ориентировочно 20–21 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

По данным пресс-службы, Государственная экологическая инспекция по охране окружающей среды Северо-западного региона Черного моря продолжает ежедневный отбор проб воды в г. Дунай возле Рени и Измаила (дельта Дуная).

По результатам мониторинга 11-17 октября, содержание загрязняющих веществ в воде не превышает предельно допустимой концентрации, показатели PH, содержания железа и общей минерализации находятся на уровне фоновых значений.

(УНИАН)