Курс НБУ на 19.10.10

Официальный курс НБУ на 19.10.10100 USD – 791.1600 (18 октября – 790.9000)100 EUR – 1099.3959 (18 октября – 1114.2990)10 RUR – 2.5920 (18 октября – 2.6255)Учетные курсы банковских металлов на 19.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107577.98 (18 октября-108926.70)961 XAG 10 Серебро-1900.37 (18 октября-1931.38)962XPT10Платина-132677.53(18 октября-134532.09)964XPD10Палладий-45412.58( 18 октября-47216.73)

Официальный курс НБУ на 19.10.10 100 USD – 791.1600 (18 октября – 790.9000) 100 EUR – 1099.3959 (18 октября – 1114.2990) 10 RUR – 2.5920 (18 октября – 2.6255) Учетные курсы банковских металлов на 19.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107577.98 (18 октября-108926.70) 961 XAG 10 Серебро-1900.37 (18 октября-1931.38) 962XPT10Платина-132677.53(18 октября-134532.09) 964XPD10Палладий-45412.58( 18 октября-47216.73)

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