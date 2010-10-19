Анонс на 19 октября

* Состоится выездное заседание рабочей подгруппы «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» рабочей группы «Региональное экономическое развитие» Комитета экономических реформ при Президенте Украины. Мероприятие пройдет под председательством министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрия Хиврича. Основной вопрос - реализация Общегосударственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства в части создания и функционирования эффективного собственника жилья. Будет продемонстрирован опыт создания ОСМД в г. Борисполь. Участники: первый зам.министра по вопросам ЖКХ Украины Григорий Семчук, директор департамента стратегии реформирования Минжилкоммунхоза Наталия Олийнык, Бориспольский городской председатель Анатолий Федорчук, председатель ОСМД «Затишна оселя» Елена Петренко, юрист Института местного развития Дмитрий Левицкий, руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

* Состоится бизнес-завтрак, организованный Европейской Бизнес Ассоциацией и компанией "Эрнст энд Янг" для обсуждения проекта Налогового кодекса, принятого в первом чтении. Участники: Анна Деревьянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации; Владимир Котенко, партнер, руководитель налогово-юридического отдела "Эрнст энд Янг", председатель Налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации; Игорь Чуфаров, старший менеджер налогово-юридического отдела "Эрнст энд Янг".

* В Государственной таможенной службе Украины состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Службы за 9 месяцев 2010 года по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

* Круглый стол на тему: «Что не успело сделать государство к приватизации «Укртелекома»?». Организаторы - еженедельник «Комментарии:» и Интернет-издание proIT. 13 октября Фонд Госимущества объявил тендерные условия приватизации ОАО «Укртелеком». Конкурс состоится 28 декабря, но государственный оператор и до сих пор остается не совсем готовым к продаже. Участники: Сергей Бойко, президент компании «Воля», Олег Гусев, член комиссии УСПП по вопросам науки и технологий; Александр Данченко, ген.директор компании «Датагруп»; Татьяна Попова, председатель правления Интернет-ассоциации Украины; Иван Петухов, член правления Интернет-ассоциации Украины; Владимир Хиленко, член Национальной комиссии по вопросам регуляции связи Украины; Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии:».

* Состоится видеомост Москва–Киев на тему: "Фармацевтический рынок России и Украины. Вопросы и ответы". Участники в Киеве: Алексей Соловьев, главный государственный инспектор Украины по контролю качества лекарственных средств; представитель Комитета ВРУ по вопросам охраны здоров’я; представитель Минздрава Украины. Участники в Москве: Сергей Колесников, заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья, академик РАМН; Давид Мелик-Гусейнов, доцент ММА им. Сеченова; представитель Росздравнадзора.

* Состоится открытие инвестиционного форума ICU 2010 «Украина: на пути к безоблачному будущему?», на котором будут обсуждаться перспективы развития экономики Украины в 2011г. и ее инвестиционные возможности с учетом тенденций в мировой экономике. Организатор форума: группа компаний «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU). Специальный гость форума - Нуриель Рубини - экономист с мировым именем, который первым предвидел глобальный экономический кризис 2007-2009 гг.

* Пресс-конференция на тему: «19 октября в 2010 г. на арене НСК "Олимпийский" залит последний куб бетона (Завершено размещение ригелей верхнего яруса трибун VIP-зоны)». Участники: ген.директор НСК «Олимпийский» Житесс Аркиссандаш, президент генподрядчика по выполнению общестроительных работ АО ХК «Киевгорстрой» Михаил Голица, представители субподрядных организации «Комотек», «Солстрой», ООО «МЖК-1» и «Мжкбуд».

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как разворовывается единственный в Украине золоторудник”. О ситуации на предприятии и итогах судебной волокиты расскажет представитель ликвидатора ООО «Закарпатполиметаллы» Владимир Гуртовой (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 906 48 26. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Підписання Кредитної угоди між Україною й Європейським банком реконструкції та розвитку та Проектної угоди (Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська») між державним підприємством «Національна Енергетична компанія «Укренерго» та Європейським банком реконструкції та розвитку.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Массовые протесты предпринимателей против принятия Налогового кодекса: главные социальные риски, экономические и политические последствия для государства». Организатор: Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности. Участники: Оксана Продан, экс-председатель Совета предпринимателей при КМУ; Дмитрий Ляпин, эксперт Национального института стратегических исследований; Александр Данилюк, руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности; Вадим Денисенко, главный редактор еженедельника «Комментарии». Участники пресс-конференции дадут экспертную оценку социально-экономической ситуации, которую спровоцировал процесс обсуждения и принятия Налогового кодекса. Будут спрогнозированы перспективы общенациональной акции протеста предпринимателей против экономической политики Президента и правительства, назначенной на 21 октября в 2010 г., день, когда проект кодекса запланирован к рассмотрению Верховной Радой Украины во втором чтении (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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