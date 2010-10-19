Главное за 19 октября (день)

Новости дня

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Экономика

Пик выплаты долгов Украины приходится на 2013 год

Наибольшие платежи Украины по государственным долгам приходятся на 2011 и 2013 годы - соответственно 53,5 млрд. гривен и 55,2 млрд. гривен.

Об этом сообщило Министерство финансов в понедельник со сссылкой на данные от 14 октября.

Согласна с ними, в 2012 году объем выплат также будет значительным и составит 47,8 млрд. гривен, а в 2014-2015 годах он сократится до 39 млрд. гривен.

При этом в 2011 и 2012 годах основной объем выплат приходится на внутренний долг: соответственно 39,1 млрд. гривен и 27,6 млрд. гривен, тогда как в 2013 и 2014 годах - на внешний: соответственно 36,6 млрд. гривен и 23,5 млрд. гривен, а в 2015 годах выплаты по ним будут почти равными.

Размещение короткосрочных облигаций внутреннего государственного займа в 2010 году привело к тому, что в 2011 году выплаты по ним составят 25,4 млрд. гривен, или почти половину всех выплат по госдолгу.

Если допустить, что Украина прекратит заимствования, то в 2016 году объем ее выплат по госдолгу сократится до 25,8 млрд. гривен, в 2017 году - до 24,7 млрд. гривен.

В конце следующего десятилетия стране необходимо будет выплатить по 19 млрд. гривен в 2018 и 2019 годах и 22,4 млрд. гривен в 2020 годах.

После этого ежегодные выплаты упадут до 4,6-4,1 млрд. гривен на 2020-2021 годах и 2,3-1 млрд. гривен - в 2023-2029 годах.

С 2030 году по 2038 год выплаты постепенно уменьшатся с 0,9 млрд. гривен до 0,4 млрд. гривен, в 2039 упадут до 0,1 млрд. гривен, после чего единую крупную выплату Украина долждна будет осуществить МВФ в 2060 году - 15,3 млрд. гривен.

Миссия МВФ посетит Украину 3-15 ноября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА посетит Украину 3-15 ноября для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Об этом говорится на сайте МВФ со ссылкой на постоянного представителя Фонда в Украине Макса АЛЬЕРА.

Как напоминают в МВФ, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

ТЭК

Крупнооптовые цены на нефтепродукты в Украине за неделю увеличились

С 11 по 18 октября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,3-2,7% (в среднем на 1,8%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 октября 2010 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 1,3%, или 110 грн./тонна, – 8470 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,4%, или 120 грн./тонна, – до 8520 грн./тонна;

на бензин А-95 – сохранились на уровне 8590 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,7%, или 200 грн./тонна, – до 7570 грн./тонна.

Три угольных и одно газовое месторождения продадут на ноябрьском аукционе

Министерство охраны природной окружающей среды выставило на аукцион по продаже спецразрешений на недропользование три угольных и одно газовое месторождения.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№194 от 19 октября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на добычу угля на участке Боржиковская Северная (Перевальский район Луганской обл., подтвержденные запасы - 3,58 млн. тонн) со стартовой ценой 729,3 тыс. грн., шахтоучастках в Антрацитовском районе (Луганская обл., 3,6 млн. тонн) стоимостью 816,7 тыс. грн. , а также участок шахты «Фоминская» (Шахтерский район Донецкой обл., 0,5 млн. тонн.) стартовой ценой 158,4 тыс. грн. Срок действия лицензии по указанным месторождениям 20 лет.

Также на аукцион выставлено спецразрешение на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой Краснопоповского месторождения природного газа (Креминский район Луганской обл.). Стартовая цена 5-ти летней лицензии – 2,845 млн. грн.

Всего на ноябрьский аукцион выставлено 21 спецразрешение. Помимо упомянутых, на аукцион выставлены также разрешения на добычу известняка, гранита, габра-диабазов, мергеля, питьевых подземных вод, а также минеральных лечебных грязей.

Агро

В Аграрном фонде 1,6 млн. тонн зерна

В Аграрном фонде на сегодняшний день накоплено 1,6 млн. тонн зерна.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

Глава правительства в очередной раз подчеркнул, что государство обеспечит необходимые запасы зерновых в госрезерве и Аграрном фонде с тем, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в начале октября т.г. заявил, что государство сформировало достаточный запас зерна для стабилизации цен на хлеб.

По данным Госкомстата, в Украине на 1 октября этого года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 17,9 млн. тонн зерна, что на 24% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Промышленность

Для модернизации предприятий кораблестроительной отрасли понадобится 5-10 лет.

Об этом сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

Вместе с тем он подчеркнул, что не стоит ожидать моментальных результатов от принимаемых правительством мер для поддержки предприятий отрасли.

«Посмотрите непредвзятым взглядом на ваши судостроительные предприятия, как я сегодня посмотрел. Я был на вашем предприятии, может быть, полчаса, но для меня совершенно ясно, в каком состоянии оно находится. Потребуется 5-6 лет, а то и 10 для того, чтобы сделать эти предприятия современными, конкурентоспособными», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что работа по активизации судостроительной отрасли довольно сложная, однако Украина имеет потенциально мощные базовые предприятия для того, чтобы наладить крупное современное судостроительное производство.

Для кораблестроительных предприятий могут отсрочить уплату НДС на комплектующие

Кабинет министров Украины готов рассмотреть вопрос об отсрочке уплаты налога на добавленную стоимость на комплектующие для предприятий судостроительной отрасли.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на совещании в Николаевской областной госадминистрации по вопросу экономического развития региона.

«Мы готовы рассмотреть предложения, которые тут звучали на совещании, к примеру, об отсрочке уплаты НДС на комплектующие. Вполне возможно, что правительство рассмотрит этот вопрос и примет решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство готово принять комплекс мер для того, чтобы активизировать работу судостроительной сферы. При этом премьер напомнил, что проект Налогового кодекса предусматривает нулевую ставку налога на прибыль для судостроительных предприятий на 10 лет.

Жидачевский ЦБК возобновил выпуск газетной бумаги

На Жидачевском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) после проведения реконструкции возобновили выпуск газетной бумаги. Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в сентябре на Жидачевском ЦБК после реконструкции запущена 5-я бумагоделательная машина (БДМ), выпущено 1,5 тыс. тонн газетной бумаги. До конца года ЦБК планирует вывести 5-ю БДМ на плановую производственную мощность.

Как заявил председатель Наблюдательного совета комбината Александр КОЗИК, «по итогам работы в октябре планируем выйти на 80-85% от максимальной производственной мощности, а это 2,5-2,7 тыс. тонн газетной бумаги в месяц». По словам председателя НС, «мы своевременно запустили 5-ую БДМ. Это сделано на пике дефицита газетной бумаги в нашей стране, который был вызван снижением ее производства и перераспределением поставок в основных странах-экспортерах в Украину - России, Беларуси и Польше, а также ситуативным увеличением спроса основными потребителями газетной бумаги на рынке. К концу года Жидачевский ЦБК планирует занять привычную для нас долю отечественного рынка газетной бумаги – до 30%».