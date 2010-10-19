Alawar будет продавать игры через EX.UA

Крупный издатель и дистрибутор казуальных игр – Alawar Entertainment – будет использовать файлообменную сеть Ex.ua, как торговую площадку.

Как рассказал УНИАН представитель Alawar Entertainment в Украине Тимофей Мацкевич, планируется, что проект на Ex.ua запустится к ноябрю 2010 года. Специально для этого проекта, на Ex.ua будет запущен раздел, который будет содержать только игры Alawar.

Сотрудничество Ex.ua и Alawar – редкий пример, партнерских отношений между правообладателем и файлообменной сетью, сама концепция которой изначально предполагает бесплатный доступ к контенту. В Украине таких прецедентов не было, уверяет представитель Ex.ua Юрий Писковой.

«Для того, чтобы показать пользователям, привыкшим к бесплатному контенту, наш дружелюбный настрой, мы раздадим бесплатно порядка 100 тыс. игр. После этого игры будут доступны по стандартной цене в 50 грн», – добавил Тимофей Мацкевич.

По оценкам Т.Мацкевича, объем украинского рынка казуальных игр составляет 3-4,5 млн. долл.

Справочно. Игровая коллекция Alawar Entertainment насчитывает более 200 собственных проектов для PC, в числе которых серии «Веселая ферма», «Сокровища Монтесумы», «Масяня» и онлайн игра «Суперферма». Всего у Alawar 500 казуальных игр.

Раньше Alawar сотрудничал в Украине с информационно-развлекательными порталами, в частности с Uaportal.com, Games.online.ua, Games.bigmir.net, games.i.ua, games.tochka.net и games.most.ua.