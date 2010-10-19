24 октября вводится безвизовый порядок поездок граждан Украины и Черногории

15:02, 19 октября 2010
Разное
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24 октября вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Черногории о взаимных поездках граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ. По его словам, положениями этого соглашения вводится безвизовый порядок въезда граждан Украины и Черногории, выезда, следование транзитом по территории государства другой договорной стороны на основании проездных документов, действительных для выезда за границу, а также их пребывание сроком до 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда.
В то же время, согласно положениям соглашения, граждане государств сторон, которые желают находиться на территории государства другой стороны более 90 дней или с целью трудоустройства, должны обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения другой стороны для оформления соответствующих виз. При этом соглашением предусматривается отмена всех сборов по оформлению виз для граждан государств обеих сторон.

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