Американские наркокартели будут везти кокаин в Европу через Украину? - версия Гостаможслужбы

Государственная таможенная служба Украины допускает, что американские наркокартели ищут каналы поставок наркотиков в Европу через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель директора департамента по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил - начальник отдела организации борьбы с незаконным перемещением наркотиков и оружия Гостаможслужбы Александр ПИВНЯК сегодня во время пресс-конференции.

«Это может быть только наша версия о том, что американские наркокартели используют Украину для контрабанды кокаина, можно сказать, это их попытка наладить постоянный канал на европейских потребителей», - отметил он.

По его словам, в 2010 году украинские таможенники провели анализ выявленной контрабанды партий наркотиков в Испании и Германии. «Возможно, американские наркоторговцы решили попробовать использовать тот маршрут, который они уже давно не использовали, а именно – через морские порты Украины, в частности - порт Одессы»», - добавил А.ПИВНЯК.

В Гостаможслужбе также отметили, что в текущем году в Украине было выявлено 1,927 тонн кокаина, 32,8 кг каннабиса, 551 тыс. капсул трамадола, 24 тыс. таблеток психотропных веществ.