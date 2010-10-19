В Чехии задержан экс-министр экономики Украины Данилишин - МВД

Сегодня от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Богдан ДАНИЛИШИН, который находился в международном розыске, задержан на территории этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении отмечается, что Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”. “Он, работая в должности министра экономики Украины, был ответственным лицом за обеспечение выполнения министерством функций специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам координации государственных закупок. Используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Богдан ДАНИЛИШИН способствовал служебным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, повлекло убытки государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривен”, - говорится в сообщении ДСО МВД Украины.

Также отмечается, что “16 августа этого года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины заведено оперативно-розыскное дело категории "Розыск". Еще через два дня в Укрбюро Интерпола поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении ДАНИЛИШИНА в международный розыск. Тогда же была выставлена так называемая "красная карточка" Интерпола, которая означает розыск правоохранительными органами лица, совершившего преступление”.

Во время проведения розыскных мероприятий на протяжении августа этого года Укрбюро Интерпола получало отрицательные ответы из Национальных центральных бюро этой международной организации в Австрии и в Италии. Также Укрбюро Интерпола проводилась проверка оперативной информации о возможном пребывании разыскиваемого на территории Германии, но она не подтвердилась.

О задержании Б.ДАНИЛИШИНА в Чехии проинформирован инициатор розыска и Генеральная прокуратура Украины, добавили в ДСО МВД.