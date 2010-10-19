Курс НБУ на 20 октября

Официальный курс НБУ на 20.10.10 100 USD – 791.1600 (19 октября – 791.1600) 100 EUR – 1096.4686 (19 октября – 1099.3959) 10 RUR – 2.6012 (19 октября – 2.5920) Учетные курсы банковских металлов на 20.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 108210.91 (19 октября – 107577.98) 961 XAG 10 Серебро – 1919.35 (19 октября – 1900.37) 962 XPT 10 Платина-134101.62 (19 октября – 132677.53) 964 XPD 10 Палладий-46361.98 (19 октября – 45412.58)

Официальный курс НБУ на 20.10.10 100 USD – 791.1600 (19 октября – 791.1600) 100 EUR – 1096.4686 (19 октября – 1099.3959) 10 RUR – 2.6012 (19 октября – 2.5920) Учетные курсы банковских металлов на 20.10.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 108210.91 (19 октября – 107577.98) 961 XAG 10 Серебро – 1919.35 (19 октября – 1900.37) 962 XPT 10 Платина-134101.62 (19 октября – 132677.53) 964 XPD 10 Палладий-46361.98 (19 октября – 45412.58)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter