Главное на 19 октября (вечер)

Основные события второй половины дня



Сегодня от Национального центрального бюро Интерпола Чешской Республики поступило сообщение о том, что гражданин Богдан ДАНИЛИШИН, который находился в международном розыске, задержан на территории этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в Департамент связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении отмечается, что Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”. “Он, работая в должности министра экономики Украины, был ответственным лицом за обеспечение выполнения министерством функций специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам координации государственных закупок. Используя свой служебный статус и нарушая предусмотренные действующим законодательством требования, Богдан ДАНИЛИШИН способствовал служебным лицам общества с ограниченной ответственностью в применении неконкурентного способа закупки. Следствием этих действий стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, повлекло убытки государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 миллиона гривен”, - говорится в сообщении ДСО МВД Украины.

Также отмечается, что “16 августа этого года Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины заведено оперативно-розыскное дело категории "Розыск". Еще через два дня в Укрбюро Интерпола поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении ДАНИЛИШИНА в международный розыск. Тогда же была выставлена так называемая "красная карточка" Интерпола, которая означает розыск правоохранительными органами лица, совершившего преступление”.

Во время проведения розыскных мероприятий на протяжении августа этого года Укрбюро Интерпола получало отрицательные ответы из Национальных центральных бюро этой международной организации в Австрии и в Италии. Также Укрбюро Интерпола проводилась проверка оперативной информации о возможном пребывании разыскиваемого на территории Германии, но она не подтвердилась.

О задержании Б.ДАНИЛИШИНА в Чехии проинформирован инициатор розыска и Генеральная прокуратура Украины, добавили в ДСО МВД.

Финансы

Украинским властям необходимо проводить более гибкую валютную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе инвестиционного форума, организованного группой компаний «Инвестиционный Капитал Украина», профессор экономики в Stern School of Business Университета Нью-Йорка Нуриэль РУБИНИ, предсказавший финансовый кризис в США и его причины.

По его словам, более гибкий валютный курс, подразумевающий определенную девальвацию отечественной валюты, позволит усилить конкурентоспособность украинской экономики. В этой связи эксперт отметил, что сегодня большинство стран мира будут проводить девальвационную политику по отношению к своим валютам для поддержания экспортеров.

В то же время, Н.РУБИНИ предостерег, что подобная практика в дальнейшем может привести страны к торговым войнам, в первую очередь, между США и Китаем.

Эксперт также отметил, что на сегодня в украинской экономике наблюдаются признаки стабилизации. Однако, по его словам, во втором полугодии 2010 года можно будет наблюдать замедление ее роста на фоне подобных процессов в экономиках развитых стран.

В этой связи Н.РУБИНИ отметил, что экономики стран Восточной Европы, в том числе и Украины, и в дальнейшем продолжают оставаться под сильным влиянием ситуации на мировых рынках. По его словам, улучшить ситуацию сможет ускорение реформ в Украине, в частности, проведение фискальной реформы и, как следствие, создание устойчивой ко внешним влияниям отечественной экономики.

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Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».



Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 246 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.



Законом внесены изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», Государственное агентство Украины по управлению национальными проектами определено при этом главным распорядителем бюджетных средств, ему выделены средства объемом 24,7 млн. гривен по бюджетным программам.



В частности, предусмотрены 4,7 млн. гривен для обеспечения деятельности аппарата Агентства.



Также предусмотрены 20,0 млн. гривен для обеспечения подготовки технико-экономических обоснований приоритетных национальных проектов, их популяризации и продвижения.



Этот законопроект только сегодня был внесен в повестку дня сессии и сразу проголосован в первом чтении и в качестве закона.



Заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО отметил, что принятие такого закона является «решениям неправильным и вредным, поскольку мы создаем прецедент», как финансировать народных депутатов, которые «изменили свою политическую позицию».



Он подчеркнул, что в этой структуре будут работать два народных депутата (фамилии он не уточнил – УНИАН), которые «в последнее время изменили свою политическую линию и сказали, что они всю жизнь ожидали, когда придет президент Виктор ЯНУКОВИЧ, правда, ожидали кто-то в аппарате ЮЩЕНКО, а кто-то еще в других аппаратах».



Н.ТОМЕНКО подчеркнул: «Меня спрашивают, сколько стоит изменить политическую позицию в парламенте. Разделите 25 миллионов на двух народных депутатов и получите цену депутата, который изменил свою позицию».



Н.ТОМЕНКО считает, что в ситуации, когда людям увеличивают пенсии «на 7 гривен» возникает вопрос: «Какие классики приходят в эту структуру, что Верховная Рада бросила все дела и дает им 25 млн. грн.». Он напомнил, что эти деньги должны быть израсходованы до конца года, то есть только на зарплату аппарата этой структуры за 2 месяца должны быть израсходованы 4 млн. 700 тыс. грн.



Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ отметил, что, проголосовав за данный закон, парламент фактически проголосовал за финансирование партии ПОРА. Он подчеркнул, что сегодня в государстве достаточно структур, которые могут заниматься новыми проектами. Он отметил, что у него нет потребности выделять средства Укрнацпроекту. «Это является финансированием партии ПОРА. Возвращаемся в 2004 год, могу поаплодировать ребятам – красиво отстояли на Майдане», - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

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Закон о государственном бюджете Украины на 2011 год будет принят не позднее 10 декабря текущего года.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Херсонской областной телерадиокомпании.

Он подчеркнул, что принятие бюджета зависит от принятия Налогового кодекса, на базе которого он должен быть разработан. «Нас сейчас задерживает только одно обстоятельство – это принятие Налогового кодекса… Как только будет принят Налоговый кодекс, сразу же правительство подаст в парламент бюджет. Он будет принят, как я думаю, не позднее 10 декабря. Это даст возможность всем областям, районам, городам принять до нового года свои бюджеты с тем, чтобы мы с 1 января вступили в жизнь с новым бюджетом», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября т.г. в эфире Первого национального телеканала премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Налоговый кодекс в Верховной Раде необходимо принять до конца октября с тем, чтобы в ноябре правительство представило проект госбюджета на 2011 год, разработанный на основании этого кодекса, и до конца года были приняты все местные бюджеты.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года. По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, парламент намерен рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса 4 ноября т.г.

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Утверждение основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год станет возможным после принятия Налогового кодекса и Государственного бюджета на следующий год.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня журналистам в ходе инвестиционного форума "Украина: на пути в безоблачное будущее?".

“Совет НБУ соберется, одобрит и примет решение касательно основных принципов денежно-кредитной политики на 2011 год после принятия Налогового кодекса. Я прогнозирую, что после того, как мы увидим окончательный вариант бюджета, который будет рассчитан на новой налоговой базе, Совет НБУ будет иметь возможность дать свои прогнозные оценки касательно тех изменений, которые необходимо внести в денежно-кредитную политику”, - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Характеризуя нынешнюю макроэкономическую ситуацию в стране, глава Совета НБУ отметил, что уровень инфляции, которую имеет сейчас Украина, не содержит монетарной составляющей. Одним из основных факторов роста инфляции П.ПОРОШЕНКО назвал внешние причины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 ноября планирует рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса. Проект НК был принят парламентом в первом чтении 7 октября 2010 года.

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Около 300 севастопольских представителей малого и среднего бизнеса сегодня во время акции протеста против предложенного властью проекта Налогового кодекса, перекрыли движение автотранспорта по одной из центральных улиц города.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому шагу, сопровождавшемуся скандированием: «Позор!», «Платить не будем!», предприниматели, вначале просто проводившие пикет, прибегли в знак несогласия с тем, что к ним не вышли представители власти. В частности, предприниматели выступили против решения центральных властей повысить платежи в Пенсионный фонд Украины.

В результате, в перерыве работы сессии горсовета к пикетчикам вышел председатель Севастопольской городской государственной администрации, депутат горсовета Валерий САРАТОВ и пообещал довести их требования до руководства страны. После этого проезд для транспорта по улице Ленина был возобновлен.

В.САРАТОВ, отвечая на вопрос журналистов «Удалось ли достичь консенсуса с предпринимателями?» сказал: «Это моя обязанность - собрались люди, надо с ними общаться, надо выходить на диалог». Кроме того, он взял на себя «обязательство довести точку зрения пикетирующих до ведома Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров Украины». Вместе с тем, он не согласился с такой формой протеста как перекрытие движения транспорта.

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Предприниматели 21 октября проведут акцию протеста под стенами парламента против принятия проекта Налогового кодекса.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам экс-председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Оксаны ПРОДАН, предпринимателей вынуждают выходить на акции протеста повышение пенсионного взноса и возможность принятия Верховной Радой проекта Налогового кодекса в целом.

Она сказала, что предприниматели готовы выходить на улицы. При этом предпринимателей больших городов поддерживают уже и небольшие населенные пункты. «Организаторами акции выступили Хмельницкий, Чернигов, Запорожье, Черкассы, Николаев, Одесса, - сказала О.ПРОДАН. - Также присоединяются киевляне». Она отметила, что ни одна политическая сила не будет принимать участия в организации данной акции.

По мнению О.ПРОДАН, необходимо пересмотреть размер единого социального взноса с учетом небольших доходов предпринимателей в малых населенных пунктах. Она также считает, что в случае, если будет принят Налоговый кодекс в сегодняшнем варианте, бизнес уйдет в тень.

Кроме того, по ее словам, в проекте НК предусмотрено, что с 1 января 2016 года упрощенной системы налогообложения как таковой не будет. Но там нет механизмов, по которым упрощенцы смогли бы перейти на общую систему налогообложения. «Потому что она не только не лучше, а она даже хуже, чем то, что есть на сегодня», - подчеркнула экс-председатель Совета предпринимателей. По ее словам, принятие данного НК приведет через 5 лет к полной ликвидации малого бизнеса.

Главный редактор еженедельника «Комментарии» Вадим ДЕНИСЕНКО отметил необходимость ввести переходный период и четкий регламент для введения отдельных норм для предпринимателей в проекте Налогового кодекса. По его мнению, если бы власть оговорила введение норм НК, то не встретила бы сопротивления с их стороны, акций протеста не было бы, а вопрос прохождения НК был бы легче.

Эксперт Национального института стратегических исследований Дмитрий ЛЯПИН отмечает, что по итогам 2009 года с малым предпринимательством было связано 6 млн. украинцев. «Если бы власть предоставила нам конкретные механизмы не на уровне разговоров, как это происходит при популяризации НК, а на уровне реальных механизмов… возможно было бы ограничить действие упрощенной системы», - считает он.

Д.ЛЯПИН также отметил, что предприниматели выступят не против отдельных политиков или главы правительства, а за конкретные действия властей.

По данным руководителя Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александра ДАНИЛЮКА, в Украине 1% ВВП вкладывается в администрирование налогов. «То есть фактически вкладывается в никуда. Если говорить об абсолютных величинах, это 1 млрд. долл.», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года. По словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, парламент намерен рассмотреть во втором чтении проект Налогового кодекса 4 ноября.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9540, к 12:00 цены поднялись до 7,9525/7,9560. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 7,9485/7,9535 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2613/0,2617, к 12:00 цены снизились до 0,2611/0,2613. К закрытию цены достигли уровня 0,2610/0,2612. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,4199 (-0,0236).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3908/1,3910, а к 15:00 упали до 1,3858/1,3860. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0435/11,0545, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0635/11,0705. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне упали до уровня 11,0405/11,0535.

Международные новости



24 октября вступает в силу соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Черногории о взаимных поездках граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ. По его словам, положениями этого соглашения вводится безвизовый порядок въезда граждан Украины и Черногории, выезда, следование транзитом по территории государства другой договорной стороны на основании проездных документов, действительных для выезда за границу, а также их пребывание сроком до 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда.

В то же время, согласно положениям соглашения, граждане государств сторон, которые желают находиться на территории государства другой стороны более 90 дней или с целью трудоустройства, должны обратиться в дипломатические представительства или консульские учреждения другой стороны для оформления соответствующих виз. При этом соглашением предусматривается отмена всех сборов по оформлению виз для граждан государств обеих сторон.

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Президент Франции Николя САРКОЗИ считает, что через 10-15 лет между Евросоюзом и Российской Федерацией будет создано экономическое и безвизовое пространство.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ в Довиле.

«Моя личная точка зрения - через 10-15 лет будет общее экономическое пространство между Евросоюзом и Россией с отменой визового режима и общей концепцией безопасности», - заявил Н.САРКОЗИ.

По его словам, вопрос о визах очень важен для России, и ему было уделено внимание на переговорах.

«Германия и Франция рассматривают Россию как струну-друга, поэтому нам необходимо сблизить наши позиции… Мы договорились, что в визовом вопросе мы будем продвигать шаг за шагом», - сказал Н.САРКОЗИ, отметив, что решение этого вопроса продвигается.

А.МЕРКЕЛЬ также отметила, что вопрос о введении безвизового режима с РФ должен решаться пошагово.

«Германия ввела облегчения по краткосрочным визам, в следующее шаге мы можем перейти к многолетним визам», - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что все понимают, что визы нужно отменить, но это нельзя сделать «волевым путем».

«Мы договорились о двух вещах применительно к нашим странам. Мы понимаем, что это должен быть процесс. Нужно оценить только рамки этого процесса, и мы понимаем, что этот процесс должен иметь свою «дорожную карту», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Следующий раунд консультаций должен проходить уже, естественно, с участием всех сторон. Я полагаю, что это было бы разумно сделать в ходе работы с Еврокомиссией в рамках посещения Брюсселя. Ну и, конечно, на других площадках мы эту работу с другими государствами тоже продолжим», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявил, что неготовность Европейского Союза к безвизовому режиму с Россией объясняется политической позицией ряда стран Евросоюза.

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ неоднократно заявлял о готовности РФ перейти на безвизовый режим с ЕС на основе взаимности.

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Украина продолжает убеждать Россию в необходимости пересмотра условий действующих газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Моя позиция заключается в том, что не может долго работать соглашение, которое одна из сторон считает невыгодным. Я думаю, что мы все-таки с Россией найдем общий язык и договоримся», – сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что добиться пересмотра условий соглашения довольно сложно, поскольку они чрезвычайно выгодны российской стороне. «Россияне держатся крепко за него (соглашение – УНИАН) двумя руками, но мы каждый раз убеждаем их, что не может долго существовать соглашение, если одна из сторон считает его невыгодным», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 августа т.г. премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. Глава правительства отметил, что в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.

В свою очередь, глава российского правительства Владимир ПУТИН считает, что Украина получила достаточную скидку на газ после подписания харьковского соглашения.

В интервью российской газете «Комсомольская правда» от 31 августа т.г. он сказал: «Мы продаем газ Украине по европейской цене. А сейчас еще сделали скидку – от европейской формулы сбросили 100 долл. Ну куда еще? И так достаточно».

Справка УНИАН. 21 апреля т.г. в Харькове президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали соглашение по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины, которым предусмотрено базирование российской военной базы в Севастополе до 2042 года. В обмен на это соглашение Украина добилась снижения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долл. за тысячу кубометров.

АПК



Экспортно ориентированные компании, работающие на рынке зерновых в Украине, практически полностью приостановили закупки.

Об этом УНИАН сообщили в ИА "АПК-Информ".

Согласно сообщению, основная причина прекращения закупок – ожидание разъяснения ситуации относительно порядка распределения квот, а также уточнения дальнейших «правил игры».

Операторы рынка сообщают, что с 15 октября т.г. Государственная таможенная служба Украины вновь без предъявления каких-либо официальных документов предприняла меры по ограничению экспорта зерна, хотя в самом ведомстве это отрицают.

В то же время сообщается, что задержке подверглись даже «затаможенные» суда (инцидент имел место в Херсоне).

По мнению участников рынка, до момента распределения квот активизации экспортной торговли в Украине ожидать не стоит.

Как сообщал УНИАН, 19 октября т.г. в Украине вступило в силу постановление о введении квот на экспорт зерна.

Транспорт-Связь



«Укравтодор» завершил ремонт участка автодороги Киев-Чоп (км 260-322) от границы с Житомирской областью до г. Ровно и новопостроенную транспортную развязку.



Как сообщает УНИАН пресс-служба Ривненской облгосадминистрации, в церемонии открытия участка принял участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Согласно сообщению, капремонт выполняла турецкая дорожно-строительная фирма «Онур», используя средства третьего кредита Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Стоимость выполненных работ составляет 87,690 млн. евро. Участок автомобильной дороги протяженностью 62,279 км имеет асфальтобетонное покрытие I категории. На ней уложено 863 тыс. тонн асфальтобетона, отремонтировано 11 мостов и 46 труб, установлено 162 км барьерного ограждения.

Транспортная развязка построена на пересечении трех дорог: Киев-Чоп, объездной вокруг Ровно и дороги государственного значения Городище-Ровно-Староконстантинов. Общая длина транспортной развязки - более 10 км, стоимость — 14,85 млн. евро. Исполнитель развязки - совместное азербайджано-германское предприятие «Азеркорп».

Справка УНИАН. Автомобильная дорога Киев-Чоп является главной магистралью, по которой осуществляется транспортное сообщение с Западной Европой, туристическое движение в Украину, а также интенсивные транзитные перевозки через территорию Украины по направлению запад-восток. Ремонт этой дороги вошел в перечень работ, предусмотренных Государственной программой подготовки к проведению Евро-2012.

(УНИАН)

